فعاليات دبي خلال يوليو.. مفاجآت وفنون وترفيه

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن برنامجه المرتقب لشهر يوليو، والذي يضم باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية الحية، والتجارب العائلية، إضافة إلى مجموعة واسعة من الحفلات والعروض المسرحية المميزة.

وتعود مفاجآت صيف دبي في دورتها الجديدة من 2 يوليو حتى 30 أغسطس لتحوّل أشهر الصيف إلى احتفالية متكاملة تشمل التسوق والترفيه والتجارب العائلية في مختلف أنحاء دبي.

ويمكن للسكان والزوار الاستفادة من تخفيضات موسمية مميزة لدى أبرز وجهات التسوق، إلى جانب السحوبات على الجوائز والعروض الحصرية التي تقدمها الفنادق والمعالم الترفيهية، فضلاً عن برنامج متنوع من الأنشطة والفعاليات التي تلائم جميع أفراد العائلة.

وتتضمن مفاجآت صيف دبي 3 و4 يوليو عروضاً ترفيهية حية ومجانية في سيتي سنتر مردف ودبي هيلز مول. ويضم البرنامج مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والتفاعلية بمشاركة نخبة من الفنانين ومنسقي الأغاني والراقصين المحليين.

والتي تحتفي بانطلاقة التجارب الصيفية الاستثنائية على مدى 60 يوماً في مختلف أنحاء الإمارة. ويحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بعروض فنية مميزة يقدمها نخبة من نجوم الموسيقى العربية، من بينهم رحمة رياض، وناصيف زيتون، وأماندا معلوف، وسيف العلي، والفنان الإماراتي أرقم، والفنانة دنيا.

ويُعرض العمل المسرحي الكوميدي «منتزه الخيران» 4 يوليو في «دبي أوبرا»، وتدور أحداثه في منتزهٍ للعائلات يقع خارج مدينة الكويت، حيث يجتمع عدد من الأشخاص لقضاء عطلة هادئة وأوقات ممتعة.

غير أن مجريات الأحداث تأخذ منحى غير متوقع مع سلسلة من الأحداث الطريفة والمفاجآت والمغامرات غير المتوقعة وحالات سوء الفهم بين الشخصيات، والتي تحوّل أبسط المواقف اليومية إلى مشاهد مليئة بالفكاهة والضحك.

ويصطحب عرض «ذكريات سبيس تون» 4 يوليو في مركز مؤتمرات «جافزا وَن»، الجمهور في رحلة موسيقية تذكّرهم بأشهر أغنيات الرسوم المتحركة التي رافقت أجيالاً من الأطفال في العالم العربي.

ويُحيي الحفل الفنان عاصم سكر، أحد أبرز الأصوات المرتبطة بالعصر الذهبي لقناة سبيس تون، حيث يقدم مجموعة من الأعمال المحببة للجمهور والتي تشمل «دراغون بول» و«سابق ولاحق» و«هزيم الرعد».

ويعود الفنان الباكستاني الشهير راحت فتح علي خان إلى دبي لإطلاق جولته العالمية من خلال أمسية موسيقية خاصة في «كوكا كولا أرينا» 5 يوليو، يقدم خلالها مجموعة من أشهر أعماله التي تمزج بين الموسيقى الصوفية وفن القوالي والأغنيات الكلاسيكية الشهيرة.

كما يشهد الحفل مشاركة نجله شاه زمان علي خان في تجربة موسيقية فريدة تجمع بين جيلين مختلفين من الفنانين على خشبة مسرح واحدة.

وتعود حفلات «بيت ذا هيت» في موسمها الخامس ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، لتقدم في مركز دبي التجاري العالمي، من 11 يوليو حتى 8 أغسطس، سلسلة من الحفلات الموسيقية الداخلية التي تحتفي بأنماط فنية متنوعة لمواهب متميزة من مختلف أنحاء المنطقة.

ويتضمن برنامج هذا العام عروضاً فنية لموسيقى الروك والبوب والراب والموسيقى الخليجية وغيرها، فضلاً عن عروض الأداء المفعمة بالحيوية والإنتاجات الفنية المسرحية والأغنيات الجماعية التي تستمر طوال موسم الصيف.

وتفتتح فرقة كايروكي المصرية سلسلة حفلات بيت ذا هيت بعرض فني يجمع بين أسلوبها الغنائي الفريد وحضورها القوي على المسرح، مع تقديم مجموعة من أشهر أغانيها المحببة لدى الجمهور مثل «مطلوب زعيم»، و«نقطة بيضا»، و«روما» وغيرها.

وتقدم سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» 18 يوليو أمسية موسيقية تجمع اثنين من أشهر الفنانين في المنطقة، هما الفنان المغربي - البلجيكي ديستينكت والمغني الفلسطيني - الأردني عصام النجار، وتمزج الألحان العربية مع الموسيقى العالمية.

كما يجتمع المغني السعودي سلطان المرشد مع الفنان الكويتي طلال سام في أمسية موسيقية مميزة ضمن سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» 25 يوليو، تحتفي بأحدث توجهات الأغنية الخليجية المعاصرة وينتظرها عشاق موسيقى البوب العربية.

ويقدم النجمان مجموعة من أشهر أعمالهما التي لاقت رواجاً واسعاً لدى الجمهور، بما في ذلك أغنيات «ولا غلطة» و«راحت أيامه» و«مش هحب»، ضمن أجواء صيفية ممتعة. وتقدم حفلات «كاندل لايت» في مدينة جميرا 11 يوليو عروضاً موسيقية حية في أجواء رائعة ومضاءة بالشموع.

حيث يستمتع الجمهور بإعادة تقديم مجموعة مختارة من الأعمال الموسيقية لعدد من أشهر المؤلفين العالميين والإقليميين، والتي تشمل مجموعة واسعة من المقطوعات الكلاسيكية والمعاصرة، ويؤديها نخبة من الموسيقيين الموهوبين.

ويحتفي عرض Michael Lives Forever على مسرح «كوكا كولا أرينا» 18 يوليو، بالإرث الغني لأسطورة البوب العالمي مايكل جاكسون، من خلال إنتاج مسرحي ضخم مستوحى من أشهر عروضه، ويجمع بين الغناء الحي والعروض الفنية الراقصة.

ويحيي الحفل الفنان العالميّ الشهير رودريغو تيزر، برفقة فرقة موسيقية للعزف الحي وراقصين بارعين، مع مؤثراتٍ بصرية مبهرة وأزياء تخطف الأنظار.

وتقدم أمسيات «إندي سولفست» 26 يوليو في «كوكا كولا أرينا» مزيجاً موسيقياً فريداً يدمج الأسلوب السردي مع توليفات النغمات العصرية، من خلال عروض أداء مذهلة يقدمها المغني الهندي المتألق بيسميل مع فرقة إنديان أوشن الشهيرة.