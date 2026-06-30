فعاليات دبي خلال يوليو.. مفاجآت وفنون وترفيه

ويمكن للسكان والزوار الاستفادة من تخفيضات موسمية مميزة لدى أبرز وجهات التسوق، إلى جانب السحوبات على الجوائز والعروض الحصرية التي تقدمها الفنادق والمعالم الترفيهية، فضلاً عن برنامج متنوع من الأنشطة والفعاليات التي تلائم جميع أفراد العائلة.
والتي تحتفي بانطلاقة التجارب الصيفية الاستثنائية على مدى 60 يوماً في مختلف أنحاء الإمارة. ويحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بعروض فنية مميزة يقدمها نخبة من نجوم الموسيقى العربية، من بينهم رحمة رياض، وناصيف زيتون، وأماندا معلوف، وسيف العلي، والفنان الإماراتي أرقم، والفنانة دنيا.
ويُعرض العمل المسرحي الكوميدي «منتزه الخيران» 4 يوليو في «دبي أوبرا»، وتدور أحداثه في منتزهٍ للعائلات يقع خارج مدينة الكويت، حيث يجتمع عدد من الأشخاص لقضاء عطلة هادئة وأوقات ممتعة.
غير أن مجريات الأحداث تأخذ منحى غير متوقع مع سلسلة من الأحداث الطريفة والمفاجآت والمغامرات غير المتوقعة وحالات سوء الفهم بين الشخصيات، والتي تحوّل أبسط المواقف اليومية إلى مشاهد مليئة بالفكاهة والضحك.
ويُحيي الحفل الفنان عاصم سكر، أحد أبرز الأصوات المرتبطة بالعصر الذهبي لقناة سبيس تون، حيث يقدم مجموعة من الأعمال المحببة للجمهور والتي تشمل «دراغون بول» و«سابق ولاحق» و«هزيم الرعد».
كما يشهد الحفل مشاركة نجله شاه زمان علي خان في تجربة موسيقية فريدة تجمع بين جيلين مختلفين من الفنانين على خشبة مسرح واحدة.
ويتضمن برنامج هذا العام عروضاً فنية لموسيقى الروك والبوب والراب والموسيقى الخليجية وغيرها، فضلاً عن عروض الأداء المفعمة بالحيوية والإنتاجات الفنية المسرحية والأغنيات الجماعية التي تستمر طوال موسم الصيف.
وتفتتح فرقة كايروكي المصرية سلسلة حفلات بيت ذا هيت بعرض فني يجمع بين أسلوبها الغنائي الفريد وحضورها القوي على المسرح، مع تقديم مجموعة من أشهر أغانيها المحببة لدى الجمهور مثل «مطلوب زعيم»، و«نقطة بيضا»، و«روما» وغيرها.
وتقدم سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» 18 يوليو أمسية موسيقية تجمع اثنين من أشهر الفنانين في المنطقة، هما الفنان المغربي - البلجيكي ديستينكت والمغني الفلسطيني - الأردني عصام النجار، وتمزج الألحان العربية مع الموسيقى العالمية.
كما يجتمع المغني السعودي سلطان المرشد مع الفنان الكويتي طلال سام في أمسية موسيقية مميزة ضمن سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» 25 يوليو، تحتفي بأحدث توجهات الأغنية الخليجية المعاصرة وينتظرها عشاق موسيقى البوب العربية.
ويقدم النجمان مجموعة من أشهر أعمالهما التي لاقت رواجاً واسعاً لدى الجمهور، بما في ذلك أغنيات «ولا غلطة» و«راحت أيامه» و«مش هحب»، ضمن أجواء صيفية ممتعة. وتقدم حفلات «كاندل لايت» في مدينة جميرا 11 يوليو عروضاً موسيقية حية في أجواء رائعة ومضاءة بالشموع.
حيث يستمتع الجمهور بإعادة تقديم مجموعة مختارة من الأعمال الموسيقية لعدد من أشهر المؤلفين العالميين والإقليميين، والتي تشمل مجموعة واسعة من المقطوعات الكلاسيكية والمعاصرة، ويؤديها نخبة من الموسيقيين الموهوبين.
ويحيي الحفل الفنان العالميّ الشهير رودريغو تيزر، برفقة فرقة موسيقية للعزف الحي وراقصين بارعين، مع مؤثراتٍ بصرية مبهرة وأزياء تخطف الأنظار.