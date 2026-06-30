6 آلاف زائر لمعرض «المخطوطات: هوية وتنمية»

وشكّل المعرض محطة ختامية للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والثقافية، حيث جمع إحدى أبرز المجموعات النادرة التي تحتفظ بها جامعة الإمارات العربية المتحدة مع أحد أبرز الصروح الثقافية في الدولة، بما أتاح تقديم المخطوطات في سياق معاصر يبرز قيمتها العلمية والمعرفية.
كما أسهم المعرض في إبراز أهمية التكامل بين المؤسسات الثقافية والأكاديمية في دولة الإمارات، ودورها في حفظ الإرث الفكري وإتاحته أمام الباحثين والجمهور، بما يعزز الاستفادة منه ويدعم استدامة حضوره في المشهد الثقافي.
وعززت الفعالية الحراك الثقافي والعلمي من خلال تسليط الضوء على المخطوطات باعتبارها مصدراً للإلهام وإعادة قراءة تطور المعرفة الإنسانية، إلى جانب توفير مساحة للتفاعل مع الأجيال الجديدة، عبر ربط الموروث العلمي بالتحديات والفرص المعاصرة، بما ينسجم مع توجهات الدولة في التنمية الثقافية المستدامة.
ويأتي تنظيم المعرض ضمن جهود جامعة الإمارات العربية المتحدة في حفظ الموروث المعرفي وإبراز مقتنياتها النادرة، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الثقافية، بما يسهم في تعزيز الوصول إلى المعرفة وترسيخ مكانة المخطوطات كجزء من الذاكرة العلمية والحضارية.