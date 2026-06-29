مؤسسة فن تواصل دعم المواهب الناشئة

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اختتمت مؤسسة فن – منصة الاكتشاف الإعلامي، خلال شهر يونيو 2026، سبع ورش وبرامج تدريبية متخصصة استهدفت الأطفال والناشئة والمهتمين بالمجالات الإبداعية والفن الإعلامي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنمية المواهب الناشئة وتعزيز مهاراتهم في مجالات الرسوم المتحركة والتصوير الفوتوغرافي والذكاء الاصطناعي.

وقدمت المؤسسة برنامج الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد (المستوى الأول) بإشراف المدربة سحر عبدالله، والذي استهدف المشاركين من عمر 12 عاماً فما فوق، حيث تعرّف المشاركون إلى أساسيات وتقنيات الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد ومراحل إنتاج الأعمال الإبداعية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الفنية والابتكارية في هذا المجال. ومن المقرر استكمال البرنامج من خلال المستوى الثاني خلال شهر يوليو المقبل، والذي سيركز على التدريب المتقدم وإنتاج فيلم رسوم متحركة قصير.

كما نظمت المؤسسة برنامج التصوير الفوتوغرافي (المستوى الثاني) بإشراف المدرب أحمد الرئيسي، واستهدف منتسبي مؤسسة فن وأعضاء مراكز الناشئة وسجايا ضمن الفئة العمرية من 13 إلى 18 عاماً. ويركز البرنامج على تطوير مهارات التصوير من خلال التعمق في فهم إعدادات الكاميرا، والتعرف إلى أنواع العدسات وتأثيراتها المختلفة، إلى جانب التدريب على استخدام برنامج «لايت روم» لمعالجة الصور وتحسين جودتها وتحويلها إلى أعمال احترافية.

واختتمت مؤسسة فن، بالتعاون مع أطفال الشارقة في فروع الحيرة والخالدية وحلوان، برنامج التصوير الفوتوغرافي (المستوى الأول) بإشراف المدربة نهى حمزة الحسن، والذي استهدف الأطفال من الفئة العمرية 6 إلى 12 عاماً. وتعرّف المشاركون خلاله إلى أساسيات استخدام كاميرات نيكون والتصوير بالوضعية الآلية، كما خاضوا تطبيقات عملية متنوعة شملت تصوير الأشخاص والحركة والتصوير التقريبي، إضافة إلى أساسيات تصوير الفيديو وإجراء المقابلات المصورة، بما أسهم في تعزيز مهاراتهم البصرية والإبداعية.

وفي إطار مواكبة التطورات التقنية الحديثة، نظمت المؤسسة ورشة «صمم مدينتك الخيالية بالذكاء الاصطناعي» بإشراف المدربة عائشة بنت خليفة، والتي قُدمت لأطفال موظفي شريكها البلاتيني شركة الهلال للمشاريع. وأتاحت الورشة للمشاركين استكشاف إمكانات أدوات الذكاء الاصطناعي في تحويل الأفكار إلى تصاميم مبتكرة، حيث أطلق الأطفال العنان لخيالهم وصمموا مدنهم الخيالية باستخدام منصة ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي، مما عزز مهاراتهم في التفكير الإبداعي والتصميم الرقمي.

وفي إطار الزيارات المجتمعية، قدمت المؤسسة ورشة «أساسيات التصوير الفوتوغرافي» لموظفي هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، بإشراف المدربة جميلة العوضي، بهدف تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للتصوير الفوتوغرافي ومهارات التقاط الصور الاحترافية، بما يدعم أعمال التوثيق والتواصل المؤسسي.

وتأتي هذه البرامج والورش ضمن رؤية مؤسسة فن الهادفة إلى توفير بيئة تعليمية وإبداعية تواكب التطورات المتسارعة في مجالات الإعلام والتكنولوجيا، وتمنح الأطفال والناشئة فرصاً عملية لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم من خلال التعلم والتطبيق المباشر.

وأكدت هدى الهرمودي، نائب مدير عام مؤسسة فن، أن المؤسسة تواصل جهودها في تمكين الأطفال والناشئة من اكتساب مهارات إبداعية وإعلامية متقدمة من خلال برامج وورش متخصصة تواكب متطلبات المستقبل، وتسهم في صقل المواهب الناشئة وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لدى الأجيال الجديدة.

وأضافت أن مؤسسة فن تحرص على توفير بيئة تعليمية محفزة تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، وتفتح آفاقاً جديدة أمام المشاركين لاستكشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات الإبداعية والإعلامية، بما ينسجم مع رؤية المؤسسة في إعداد جيل قادر على الإبداع وصناعة المحتوى الهادف والمساهمة الفاعلة في بناء مجتمع المعرفة.