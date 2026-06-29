«الأوركسترا الوطنية للشباب» تعزف على مسارح فيينا

كما يندرج البرنامج ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز دور الموسيقى والفنون بوصفها جسراً للحوار الثقافي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.
وتتضمن الجولة الفنية تقديم سلسلة من العروض الموسيقية في عدد من أبرز القاعات الموسيقية في العاصمة النمساوية، من بينها قاعة الموسيكفراين (القاعة الذهبية) وراديو كولتورهاوس التابع لهيئة الإذاعة النمساوية، في إنجاز يجعل «الأوركسترا الوطنية للشباب – دبي» أول أوركسترا في الإمارات تؤدي عروضها في هذه القاعات العريقة.
إنجاز نوعي
ويؤكد نجاح جهود الهيئة في بناء منظومة موسيقية مستدامة قادرة على اكتشاف أصحاب المواهب ورعايتهم وتمكينهم من الوصول إلى المنصات العالمية، لافتةً إلى أن الاستثمار في الطاقات الشابة يمثل ركيزة أساسية في تنمية القطاع الموسيقي وتعزيز مساهمته في الصناعات الثقافية والإبداعية.
وقالت: «تواصل «دبي للثقافة» من خلال شراكاتها ومبادراتها النوعية توفير بيئة داعمة تتيح للموسيقيين الشباب فرصاً حقيقية للتعلم والتطوير والتفاعل مع التجارب والخبرات العالمية. وتمثل هذه المشاركة الدولية ثمرة مسار متكامل يهدف إلى تمكين المواهب الإماراتية وفتح آفاق جديدة أمامها للتعبير والإبداع والتميز».
كما ستقدم الأوركسترا عروضاً أخرى على مسرح «الموسيكفراين» (القاعة الذهبية) و«راديو كولتورهاوس» التابع لهيئة الإذاعة النمساوية، لتصبح بذلك أول أوركسترا في الإمارات تقدم عروضها في هذه القاعات الموسيقية العالمية.
وسيُبث حفل «راديو كولتورهاوس» يوم 6 يوليو مباشرةً على مستوى عالمي، بما يتيح للجمهور في دولة الإمارات وخارجها متابعة هذا الإنجاز الفني. كما تتضمن الجولة عدداً من الحفلات الموسيقية والجلسات التدريبية المتخصصة (الماستر كلاس) بإشراف نخبة من قادة الأوركسترا والموسيقيين الدوليين.
من جهة أخرى، تأهلت «أوركسترا الوتريات» التابعة لـ«الأوركسترا الوطنية للشباب – دبي» للمشاركة في المسابقة الدولية الرئيسية ضمن مهرجان «سوما كوم لاوديه».
حيث ستتنافس في 4 يوليو المقبل مع أوركسترات شبابية من مختلف أنحاء العالم أمام لجنة تحكيم دولية تضم نخبة من الموسيقيين والمتخصصين، وذلك على مسرح قاعة الموسيكفراين (القاعة الذهبية)، إحدى أشهر القاعات الموسيقية في العالم.