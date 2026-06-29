«الأوركسترا الوطنية للشباب» تعزف على مسارح فيينا

تدعم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، من خلال «منحة دبي الثقافية»، مشاركة «الأوركسترا الوطنية للشباب – دبي» و«أوركسترا الوتريات» التابعة لها في الدورة الثامنة عشرة من مهرجان «سوما كوم لاوديه» الدولي لموسيقى الشباب، الذي تستضيفه العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 3 إلى 7 يوليو 2026، تحت رعاية الدكتور ألكسندر فان دير بيلين، رئيس جمهورية النمسا، وبإشراف اللجنة النمساوية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وتجسد هذه المشاركة نجاح برنامج «التعليم الموسيقي للإماراتيين» الذي تنفذه «دبي للثقافة» بالشراكة مع «الأوركسترا الوطنية للشباب – دبي»، والهادف إلى اكتشاف المواهب الموسيقية الإماراتية ورعايتها وتمكينها من تطوير قدراتها والوصول إلى منصات عالمية مرموقة.

كما يندرج البرنامج ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز دور الموسيقى والفنون بوصفها جسراً للحوار الثقافي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وتتضمن الجولة الفنية تقديم سلسلة من العروض الموسيقية في عدد من أبرز القاعات الموسيقية في العاصمة النمساوية، من بينها قاعة الموسيكفراين (القاعة الذهبية) وراديو كولتورهاوس التابع لهيئة الإذاعة النمساوية، في إنجاز يجعل «الأوركسترا الوطنية للشباب – دبي» أول أوركسترا في الإمارات تؤدي عروضها في هذه القاعات العريقة.

إنجاز نوعي

شيماء السويدي

وأشارت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، إلى أن مشاركة «الأوركسترا الوطنية للشباب – دبي» و«أوركسترا الوتريات» في مهرجان «سوما كوم لاوديه» الدولي لموسيقى الشباب، وتقديم عروضهما على عدد من أبرز مسارح العاصمة النمساوية فيينا، يشكلان إنجازاً نوعياً يعكس نضج المواهب الشابة وقدرتها على الحضور والمنافسة الدولية،.

ويؤكد نجاح جهود الهيئة في بناء منظومة موسيقية مستدامة قادرة على اكتشاف أصحاب المواهب ورعايتهم وتمكينهم من الوصول إلى المنصات العالمية، لافتةً إلى أن الاستثمار في الطاقات الشابة يمثل ركيزة أساسية في تنمية القطاع الموسيقي وتعزيز مساهمته في الصناعات الثقافية والإبداعية.

وقالت: «تواصل «دبي للثقافة» من خلال شراكاتها ومبادراتها النوعية توفير بيئة داعمة تتيح للموسيقيين الشباب فرصاً حقيقية للتعلم والتطوير والتفاعل مع التجارب والخبرات العالمية. وتمثل هذه المشاركة الدولية ثمرة مسار متكامل يهدف إلى تمكين المواهب الإماراتية وفتح آفاق جديدة أمامها للتعبير والإبداع والتميز».

وفي إطار الجولة الفنية للأوركسترا في فيينا، بدعم من «دبي للثقافة»، ستفتتح «الأوركسترا الوطنية للشباب – دبي» البرنامج الرسمي لعروض المهرجان من خلال حفل يقام على مسرح «غراند كونتسرتهاوس»، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والدبلوماسيين والفنانين والموسيقيين من مختلف أنحاء العالم.

كما ستقدم الأوركسترا عروضاً أخرى على مسرح «الموسيكفراين» (القاعة الذهبية) و«راديو كولتورهاوس» التابع لهيئة الإذاعة النمساوية، لتصبح بذلك أول أوركسترا في الإمارات تقدم عروضها في هذه القاعات الموسيقية العالمية.

وسيُبث حفل «راديو كولتورهاوس» يوم 6 يوليو مباشرةً على مستوى عالمي، بما يتيح للجمهور في دولة الإمارات وخارجها متابعة هذا الإنجاز الفني. كما تتضمن الجولة عدداً من الحفلات الموسيقية والجلسات التدريبية المتخصصة (الماستر كلاس) بإشراف نخبة من قادة الأوركسترا والموسيقيين الدوليين.

وتقدم في المهرجان العرض العالمي الأول لمقطوعة «خيوط الضوء» للمؤلف الإماراتي إيهاب درويش، وتحتفي المقطوعة بقيم الوحدة والأمل وصوت الشباب الجماعي.

إيهاب درويش

وفي هذا السياق، قال الموسيقار إيهاب درويش: «يمثل تأليف «خيوط الضوء» لهؤلاء الموسيقيين الشباب، وتقديمه للمرة الأولى عالمياً على مسارح فيينا، محطة مهمة في مسيرتي المهنية كمؤلف موسيقي، إذ يستكشف العمل ما يمكن أن تصنعه الأصوات الفردية حين تتناغم وتُنصت إلى بعضها البعض».

من جهة أخرى، تأهلت «أوركسترا الوتريات» التابعة لـ«الأوركسترا الوطنية للشباب – دبي» للمشاركة في المسابقة الدولية الرئيسية ضمن مهرجان «سوما كوم لاوديه».

حيث ستتنافس في 4 يوليو المقبل مع أوركسترات شبابية من مختلف أنحاء العالم أمام لجنة تحكيم دولية تضم نخبة من الموسيقيين والمتخصصين، وذلك على مسرح قاعة الموسيكفراين (القاعة الذهبية)، إحدى أشهر القاعات الموسيقية في العالم.