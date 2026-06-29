«الأرشيف» يختتم برنامجاً تدريبياً مع كازاخستان

اختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية برنامجاً تدريبياً افتراضياً متخصصاً في إدارة الوثائق والأرشيف، استهدف المختصين في الأرشيف الرئاسي لجمهورية كازاخستان، بهدف تعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات المهنية، وتبادل الخبرات وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية.

وأكد الدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، نائب رئيس المجلس الدولي للأرشيف، أن البرنامج يعكس التطور المستمر للعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.

مشيراً إلى أن الاستثمار في الكفاءات البشرية وتبادل المعرفة يمثل ركيزة أساسية لدعم التطوير المؤسسي وترسيخ الممارسات الأرشيفية المستدامة. واستعرض البرنامج مفاهيم الأرشفة، والتشريعات الدولية، وإدارة الوثائق.