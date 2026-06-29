فتح باب المشاركة في «سفراء متاحف الشارقة»

أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الثامنة عشرة من برنامج «سفراء متاحف الشارقة»، أحد برامجها التعليمية الرائدة المخصصة لليافعين، وذلك خلال الفترة التي تبدأ من اليوم وتستمر حتى 9 يوليو المقبل، على أن تُعقد فعاليات البرنامج خلال الفترة من 13 إلى 16 يوليو.

ويستهدف البرنامج اليافعين من الفئة العمرية 13 إلى 17 عاماً من الناطقين باللغة العربية، ويُقام في كل من متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومربى الشارقة للأحياء المائية، ومتحف الشارقة للآثار، بما يعكس تنوع التجارب المعرفية التي تقدمها متاحف الهيئة في مجالات الحضارة والتاريخ والعلوم البحرية، ويمنح المشاركين فرصة الاستفادة من بيئات متحفية متعددة تثري تجربتهم التعليمية.