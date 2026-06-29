البطة «ميرلين».. الصورة الطريفة لكأس العالم

لكن عدسات الكاميرات لم تتجاهل الموقف، بل صعَّدته بسرعة البرق لتصبح البطة «ميرلين» من نجمات كأس العالم وتنتشر صورها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتصبح «تميمة الحظ» غير الرسمية لجماهير المكسيك، وصولاً إلى استقبال رئيسة المكسيك «كلاوديا شينباوم» لها.
حيث دخلت «ميرلين» وهي تتمايل على المسرح في بداية المؤتمر الصحفي الصباحي المعتاد للرئيسة، وجلست في المكان الذي عادة ما يجلس فيه الوزراء والمسؤولون.
وأوضحت أن الأسرة تعمل حالياً على تسجيل اسم وصورة «ميرلين» علامة تجارية رسمية لدى المعهد المكسيكي للملكية الفكرية، وذلك بعد المكانة الاستثنائية التي اكتسبتها البطة خلال البطولة.
وأوضحت أن العالم لا يشاهد اليوم نتائج المباريات فقط، بل يتعرف أيضاً إلى الثقافة المكسيكية وقيم المجتمع من خلال قصص إنسانية مثل قصة «ميرلين»، مؤكدة تقديم الدعم للعائلة قريباً، حيث أشارت «غوميز» لاحتياج ابنها الأكبر للمساعدة نظراً لمعاناته من مرض عقلي.