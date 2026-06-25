«تشكيل للعمل».. مجتمع إبداعي خصب وبيئة معرفية مثالية

أعلن «تشكيل»، الاستوديو والمعرض المتخصّص للفنانين والمصمّمين البصريين في دبي، عن إطلاق «مساحات تشكيل للعمل والفعاليات»، وهي مبادرة جديدة توفّر مساحات عمل مرنة، وغرف اجتماعات، ومساحات مخصّصة للفعاليات ضمن مقرّه في ند الشبا. ومنذ تأسيسه عام 2008، بدأ تشكيل بإحدى عشرة استوديو ومعرضاً واحداً، ليصبح منصة تجمع الفنانين والمصممين وتمكّنهم من تطوير أفكارهم واختبارها وبناء ممارسات إبداعية تجمع بين الأصالة والتجريب.

ومع دخول «تشكيل» عقده الثاني، يواصل تطوير منظومته من خلال إطلاق «تشكيل لمساحات العمل والفعاليات»، استجابةً للتحولات الحديثة في أساليب العمل ومتطلباته التي يشهدها مفهوم العمل اليوم، وقد صُمّمت هذه المساحات للممارسين المستقلّين، وروّاد الأعمال، والاستشاريين، والمهنيين الذين يعتمدون أساليب عمل مرنة، ممّن يبحثون عن بيئة عمل أكثر مرونة وتركيزاً خارج إطار المكاتب التقليدية أو العمل من المنزل. ولا تقتصر «مساحات تشكيل للعمل والفعاليات» على الاستخدام المهني فقط، بل ترحّب أيضاً بمجموعات القراءة، ونوادي الشطرنج، والتجمّعات الصغيرة الهادئة.

وقالت بخيتة غانم المنصوري، المدير العام في «تشكيل»: «يأتي إطلاق «مساحات تشكيل للعمل والفعاليات» بوصفه خطوة مهمة تتلاءم مع طريقة العمل المتبعة اليوم. إذ تم تصميمها خصيصاً لتكون بيئة ملائمة توفر للمهنيين ورواد الأعمال مرونة عالية دون التفريط بعامل التركيز أثناء العمل، كما تتيح لهم توسيع شبكة علاقاتهم، والتعاون مع الآخرين، أو العمل بصورة مستقلة وفق احتياجاتهم، إلى جانب إمكانية إعادة التوازن والراحة».