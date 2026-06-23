مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تحتفي بتخرّج دفعة من طلبة «منحة أكسفورد»

احتفت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بتخرّج دفعة جديدة من الطلبة المستفيدين من «منحة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للدراسات العليا في جامعة أكسفورد»، وذلك في إطار التزامها برعاية الكفاءات العربية، وتعزيز المعرفة والابتكار والتميز البحثي في المنطقة.

وانطلقت المنحة في عام 2016، من خلال شراكة استراتيجية بين المؤسسة وجامعة أكسفورد.وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «نؤمن إيماناً راسخاً بأن الاستثمار في رأس المال البشري يمثّل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مجتمعات قائمة على المعرفة.

ونسعى إلى دعم الكفاءات العربية المتميزة، عبر إتاحة فرص تعليمية عالمية المستوى، تسهم في تعزيز قدراتهم الأكاديمية والبحثية والقيادية، وذلك من خلال مبادرات نوعية مثل (منحة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للدراسات العليا في جامعة أكسفورد)». وأضاف: «تسلط المنحة الضوء على التزامنا المتواصل بدعم الطلبة والباحثين والمبتكرين ممن يمتلكون القدرة على إحداث أثر إيجابي في مجتمعاتهم وخارجها. ونفخر اليوم بالاحتفاء بالدفعة الجديدة من الخريجين».