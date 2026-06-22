الإمارات تتوّج مشاركتها في «بكين للكتاب» بشراكات ثقافية جديدة

اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها الاستثنائية، بصفتها ضيف شرف معرض بكين الدولي للكتاب 2026، الذي أُقيم خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو، في مركز الصين الوطني للمؤتمرات بالعاصمة بكين، بمشاركة أكثر من 1700 عارض من 82 دولة، واستقطب أكثر من 300 ألف زائر.

وشكّل «البيت الإماراتي» محور المشاركة الإماراتية، حيث قدّم للزوار تجربة ثقافية متكاملة، عرّفت بالأدب الإماراتي، وحركة النشر والتراث الوطني، والابتكار والصناعات الثقافية والإبداعية.

وام جانب من محاضرة «الأسرة في فكر الشيخ زايد»

وسلّط الضوء على المشهد الثقافي الإماراتي، من خلال مشاركة 30 عارضاً إماراتياً، وعرض أكثر من 469 إصداراً، في مشاركة عززت مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع وتبادل المعرفة.

واحتضن الجناح الإماراتي أكثر من 140 فعالية ثقافية متنوعة، شملت فنون العيالة والشيلة والحناء وبيت القهوة والسدو والمطبخ الإماراتي، إلى جانب 23 جلسة حوارية، وإطلاق كتابين جديدين، وحفلَي توقيع، وعروض فنية وورش عمل، وتجارب تفاعلية، عكست تنوع المشهد الثقافي الإماراتي، وأبرزت مساهمة الدولة المتنامية في إثراء الحوار الثقافي العالمي.

وتُمثل مشاركة دولة الإمارات بصفتها ضيف شرف معرض بكين الدولي للكتاب 2026، محطة جديدة في مسيرة الشراكة الثقافية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وأرست أسساً لشراكات جديدة في مجالات النشر والتعليم والترجمة والابتكار والصناعات الإبداعية.

ومن أبرز محطات المشاركة الإماراتية، فوز الدكتور محمد موسى محمد بن هويدن عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بجائزة الصين الخاصة للكتاب، في دورتها التاسعة عشرة، تقديراً لإسهاماته البارزة في تعزيز التبادل الأكاديمي والثقافي والفكري بين الصين والعالم العربي.

وشهد ركن الطفل في «البيت الإماراتي» إقبالاً واسعاً، حيث استقطب أكثر من 2000 طفل وأفراد أسرهم، على مدار أيام المعرض، وقُدّمت أكثر من 75 جلسة سرد قصصي، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية، التي أسهمت في ترسيخ ثقافة القراءة لدى الأجيال الناشئة، وتعريفهم بثراء الثقافة الإماراتية.

وامتدت التجربة الثقافية الإماراتية إلى خارج أروقة المعرض، من خلال عروض لفن العيالة، أُقيمت في أربعة مواقع تجارية بارزة في العاصمة بكين، حيث استقطبت آلاف الزوار، وقدّمت للجمهور الصيني واحداً من أبرز عناصر التراث الثقافي غير المادي لدولة الإمارات.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن 98 في المئة من زوار «البيت الإماراتي»، أبدوا انطباعاً إيجابياً عن التجربة، فيما أكد 95.6 في المئة منهم، أن المشاركة أسهمت في تعزيز معرفتهم بدولة الإمارات وثقافتها.

الأسرة وبناء الإنسان

450 إصداراً لـ«تريندز» في المعرض

من جهة أخرى، نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، على هامش مشاركتها في معرض بكين الدولي للكتاب، محاضرة بعنوان «الأسرة في فكر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودورها في بناء الإنسان»، قدمتها شيخة الشامسي، الباحثة في الهيئة.

واستعرضت المحاضرة رؤية المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ القيم الأسرية وبناء الإنسان، مؤكدة أهمية الأسرة في تنشئة الأجيال، وتعزيز الهوية الوطنية والتماسك المجتمعي.

وشاركت مجموعة «تريندز»، ممثلة في «تريندز للبحوث والاستشارات»، و«تريندز جلوبال»، بأكثر من 450 إصداراً بحثياً وعلمياً محكماً، في الدورة الثانية والثلاثين من معرض بكين الدولي للكتاب 2026، ضمن جناح «البيت الإماراتي».

واستقطب جناح «تريندز» اهتمام كبار المسؤولين والدبلوماسيين والباحثين المشاركين في المعرض، الذين اطلعوا على إصدارات المجموعة، ومبادراتها البحثية والاستشارية، مشيدين بدورها في إنتاج المعرفة، واستشراف التحولات العالمية.

وفي هذا السياق، عقد وفد «تريندز» اجتماعاً مع جامعة بكين، إحدى أعرق الجامعات العالمية، لبحث آفاق التعاون الأكاديمي في مجالات الدراسات الإقليمية والدولية، والعلاقات العربية الصينية، وتبادل الباحثين، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة.

كما استعرضت مجموعة تريندز مع كلية اللغة العربية بجامعة الدراسات الأجنبية ببكين، خلال جلسة حوارية مشتركة، سبل تعزيز التعاون في المشاريع البحثية، وتنشيط حركة الترجمة بين اللغتين العربية والصينية، فضلاً عن إطلاق برامج تدريبية متخصصة لدعم الباحثين الشباب، والارتقاء بقدراتهم المعرفية.

ونظمت هيئة أبوظبي للتراث جلسة حوارية متخصصة، بعنوان «دور المؤسسات الثقافية في حفظ التراث والترويج له.. قراءة في التجربتين الصينية والإماراتية»، وذلك ضمن مشاركتها في معرض بكين الدولي للكتاب 2026.

شارك في الجلسة عبد الله بطي القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في هيئة أبوظبي للتراث، وشي يويه ون، المفتش الثاني بإدارة الشؤون الدولية في وزارة الثقافة والسياحة الصينية، وما شنغ ده، مستشار وزارة الثقافة الصينية، وخبير حماية التراث الثقافي غير المادي في جمهورية الصين الشعبية.