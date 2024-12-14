تحت رعاية حمدان بن زايد.. تكريم الفائزين بجائزة «سرد الذهب 2024»

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، كرّم الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، الفائزين بالدورة الثانية من جائزة سرد الذهب 2024، في حفل نظمه مركز أبوظبي للغة العربية في حصن الظفرة، احتفاء برواد السرود الشعبية والرواة والمبدعين في مجالات السرد القصصي والبصري.

وكرّم الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، خلال الحفل، الكاتب والروائي العراقي ياس الفهداوي، الفائز بالمركز الأول في فرع القصة القصيرة للأعمال السردية غير المنشورة، عن قصته «غرف يجري من تحتها الناس»، والكاتب والروائي السوداني، عبدالرحمن عباس، لفوزه بالمركز الأول في فرع القصة القصيرة للأعمال السردية المنشورة، عن قصته «الحكّاء الأخير في هذا الزمان»، والبحرينية الدكتورة ضياء عبدالله خميس الكعبي، لفوز روايتها «الحكايات الشعبية البحرينية، ألف حكاية وحكاية»، بالمركز الأول ضمن فرع السرود الشعبية.

وضمن فرع السرد البصري، كرّم الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، الفنان العراقي محمود شوبّر، عن لوحته «عنترة وعبلة»، والراوي الإماراتي عبيد بن صندل، الفائز بالمركز الأول عن فرع الرواة، تقديراً لمكانته كأحد الرواة البارزين، وجهوده الرائدة في الحركة الثقافية في الدولة، كما كرَّم الأكاديمي والباحث الأمريكي روي كاساغراندا، لفوزه بالمركز الأول في فرع السردية الإماراتية، لجهوده في إبراز قيم استئناف الحضارة والمثاقفة والتواصل الحضاري، وتناوله العميق لكيفية انتقال العلوم من الحضارة العربية إلى الحضارات الأخرى، وانطلاقه في كتاباته ومحاضراته وأبحاثه من القيم التي تحرص عليها الجائزة، والتي تدعم التسامح والتعايش بين الأديان والأمم والشعوب.

شهد حفل توزيع الجوائز معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل الدائرة، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وعلي عبيد الهاملي، رئيس اللجنة العليا لجائزة سرد الذهب، وعبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية. وأعرب سعود عبدالعزيز الحوسني عن جزيل الشكر والتقدير لسموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على رعايته الكريمة للجائزة، وقال إن التكريم يرسخ أهداف الجائزة المتمثّلة في الاحتفاء بالمبدعين، ودعم الإصدارات السردية المتميّزة، التي تمثّل جزءاً أصيلاً من ثقافة وتراث دولة الإمارات والمنطقة العربية.