فعاليات صيفية حافلة بالاستكشاف والإبداع في «تيرا» بـ «إكسبو دبي»

تدعو «تيرا» في مدينة إكسبو دبي العوائل والأطفال إلى رحلة مثيرة وزاخرة بأنشطة لاستكشاف الطبيعة والإبداع كل عطلة نهاية أسبوع هذا الصيف، خلال الفترة الممتدة من يونيو وحتى سبتمبر.

وتقدم «تيرا» موسماً مليئاً بالتجارب المصممة لإثارة الفضول والإبداع وتعزيز الارتباط بالطبيعة، سواء أكان ذلك من خلال ورش العمل، أم مغامرات لكل أفراد العائلة، أم تجارب التعلم الغامرة، أم فرصة للتأمل والسكون. فخلال فترة الصيف، توفر «تيرا» لزوارها من جميع الأعمار فرصاً متجددة للاستكشاف والإبداع والتفاعل.

ويمثل برنامج فعاليات موسم الصيف ترجمة لأهداف «تيرا» في طرح تجارب تفاعلية تبث روح الاتصال مع الطبيعة بطرق مبتكرة وكشف أثر التنوع البيولوجي على كل مفاصل الحياة مثل الغذاء وغيرها. فتشمل قائمة الفعاليات أنشطة لتذوق نكهات متنوعة من خلايا النحل، ومغامرات وتجارب تدخل الزوار في عالم المحيطات والبحار المثير، وبرنامج عالم النحل وغيرها من الأنشطة التي صممت خصيصاً لتحفيز روح الاستكشاف لعجائب الطبيعة ولمساعدة الزوار رؤية العالم حولهم من منظور مختلف.

فعاليات للباحثين

وتستمر تجارب تيرا شهرياً من يونيو إلى سبتمبر لتشمل سلسلة ورش جديدة مصممة للبالغين والناشئة الراغبين في تعلم مهارات جديدة والتفاعل مع الطبيعة من خلال الإبداع والتجارب العملية. تشمل الفعاليات مطبخ الطبيعة (11 يوليو)، وورشة إعادة التدوير والإبداع (8 أغسطس)، وورشة تصوير الطبيعة بالتعاون مع «فوجي فيلم» (12 سبتمبر)، وتقام الورش من 10:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً، بسعر 200 درهم للجلسة.

نكهات من الخلية

وسيكون زوار «تيرا» على موعد مع تجربة غامرة لتذوق العسل واستكشاف العلاقة بين التنوع البيولوجي والنكهات، في 27 يونيو، حيث يتاح للمشاركين تذوق أنواع من العسل المحلي، وصناعة شمعة من شمع النحل، والتعرف عن قرب إلى عالم الملقحات المذهل، وتقام الفعالية من 10:00 صباحاً إلى 11:30 صباحاً، بسعر 350 درهماً للشخص الواحد.

تأمل وسكون

وتعود سلسلة الصحة المميزة في «تيرا» «فن التأمل والسكون» التي تستمر شهرياً من يوليو إلى سبتمبر، بتجربة استشفائية تمتد نصف يوم من تجربة مثيرة للهدوء الذي توفره الطبيعة من حولنا.

وتجمع الجلسات بين الاستشفاء بالصوت، والحركات الهادئة، وتدوين المذكرات التأملي، والأنشطة الفنية الإبداعية في أحضان الطبيعة، لتعزيز الهدوء وإعادة التواصل مع الذات، وذلك خلال التواريخ التالية: 4 يوليو، 1 أغسطس، و5 سبتمبر، حيث تقام الجلسات من 08:00 صباحاً حتى 12:30 ظهراً، بسعر 100 درهم للشخص الواحد.

فعاليات للعوائل

ويحفل مخيم مدينة إكسبو دبي الصيفي بفعاليات تمزج بين تعليم العلوم وسرد القصص والإبداع والاستكشاف من خلال أنشطة غامرة مستوحاة من العالم الطبيعي للأطفال من سن 5 إلى 12 عاماً، حيث يقام المخيم خلال أيام الأسبوع طوال العطلة المدرسية، ويوفر بيئة تفاعلية للصغار للبحث والتجربة والإبداع، ويستمر عرض «الحجز المبكر» حتى 3 يوليو، بأسعار تبدأ من 152 درهماً للطفل في اليوم.

رحلة بحرية

وخلال رحلة بحرية في 20–21 يونيو، يقام مهرجان عائلي يحتفي بالحياة تحت الأمواج من خلال تحديات تفاعلية، وأنشطة جذابة مصممة لإلهام الاهتمام بالمنظومة البيئية للمحيطات والبحار، وذلك خلال المواعيد من 10:00 صباحاً إلى 6:00 مساءً، وتبلغ تكلفة تذكرة الدخول 50 درهماً للبالغين، مع دخول مجاني للأطفال دون 12 عاماً.

عالم النحل

وفي 4 يوليو، ينطلق برنامج تربية النحل المميزة للأطفال في «تيرا»، الذي يدعو المستكشفين الصغار إلى فهم الدور الحيوي للملقحات في دعم النظم البيئية الصحية من خلال التعلم التجريبي الموجه، خلال المواعيد من 9:00 صباحاً إلى 1:00 ظهراً، سعر التذكرة 400 درهم.

وجزيرة «طاقة»، ستكون هناك مساحة اللعب الداخلية التفاعلية في «تيرا» مفتوحة طوال الصيف، تلهم الخيال والإبداع والفضول البيئي من خلال التعلم القائم على اللعب، برسوم دخول لمدة 30 دقيقة تبلغ 35 درهماً للطفل، وتشمل دخول مرافق بالغ واحد.