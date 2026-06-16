«الأوركسترا الوطنية» تعيّن راف ويلسون مديراً للتخطيط الفني

أعلنت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تعيين راف ويلسون مديراً للتخطيط الفني، وذلك ضمن استعداداتها لإطلاق موسمها الثاني، وفي إطار مساعيها لتعزيز قيادتها الفنية والبناء على النجاحات التي حققها الموسم الافتتاحي. ومن المقرر أن ينضم ويلسون إلى الأوركسترا في يوليو 2026، مستنداً إلى خبرة مهنية تمتد لأكثر من عقدين في التخطيط الفني والقيادة الأوركسترالية، حيث شغل خلال مسيرته الطويلة مناصب بارزة في أوركسترا سياتل السيمفونية، وأوركسترا سيدني السيمفونية، وأوركسترا هونغ كونغ الفيلهارمونية. كما يحمل ويلسون خبرة واسعة في تطوير الاستراتيجيات الفنية، وتعزيز التعاون الدولي، وإعداد برامج موسيقية طموحة بالتعاون مع نخبة من أبرز قادة الأوركسترا والعازفين المنفردين والمؤلفين الموسيقيين في مجال الموسيقى الكلاسيكية.

وجاء تعيين ويلسون بعد أشهر من التواصل والعمل المشترك مع الفريق القيادي للأوركسترا، حيث جمع الطرفين إيمان مشترك بالرؤية الفنية للأوركسترا الوطنية الإماراتية وتوجهها الإبداعي. وخلال هذه الفترة، كوّن ويلسون فهماً عميقاً لرسالة الأوركسترا الوطنية وطموحاتها المستقبلية. ويتمتع ويلسون بخبرة مهنية تمتد عبر عدد من أبرز الفرق الأوركسترالية في أمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا، وقد أعرب عن حماسه للمساهمة في تطوير مؤسسة موسيقية تتميز بقدرتها على الجمع بين الإرث الموسيقي الإماراتي والموسيقى العربية والتأثيرات العالمية ضمن صيغة فنية استثنائية.

وسيعمل ويلسون إلى جانب المايسترو أحمد فرج والفريق القيادي للأوركسترا الوطنية على تطوير البرامج الفنية المستقبلية، ودعم مبادرات تنمية المواهب، وتعزيز الشراكات الفنية، إلى جانب الإسهام في رسم التوجه الفني طويل المدى للأوركسترا الوطنية.

ويأتي هذا التعيين مع اقتراب الأوركسترا الوطنية من اختتام موسمها الافتتاحي في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد أن قدمت سلسلة من التجارب الموسيقية المبتكرة في مختلف أنحاء الدولة، عكست هويتها الفنية المستمدة من التراث الإماراتي والمتطلعة إلى المستقبل. وتضم الأوركسترا موسيقيين من أكثر من 30 جنسية، ما يجعلها منصة موسيقية تجمع بين الموسيقى الشرقية والغربية ضمن أوركسترا واحدة، وتعكس ما تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة من تنوع ثقافي وانفتاح وطموح.

وتعليقاً على هذا التعيين، قالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة: «يسعدنا الترحيب بانضمام راف ويلسون إلى فريق الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت نختتم فيه موسمنا الافتتاحي ونستعد لانطلاق الموسم الثاني. ويأتي اختياره لهذا الدور لما يتمتع به من خبرة واسعة اكتسبها من عمله مع عدد من أبرز الفرق الأوركسترالية العالمية، إلى جانب رؤيته الفنية الواضحة وتقديره العميق لما تسعى الأوركسترا إلى بنائه كمؤسسة موسيقية وطنية ذات هوية خاصة. كما تنسجم فلسفته الإبداعية الفريدة ونهجه المدروس في التخطيط مع طموحاتنا الفنية المستقبلية. ونحن على ثقة بأن تعاونه مع أحمد فرج والفريق الفني سيسهم في تعزيز مسيرة الأوركسترا الوطنية ومواصلة تطوير حضورها الفني، بما يساعد على إيصال الصوت الموسيقي الإماراتي إلى جمهور أوسع داخل الدولة وعلى المستوى الدولي».

وبدوره، قال راف ويلسون: «أشعر بالحماس لتولي مسؤولية التخطيط الفني في الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذه المرحلة المهمة من مسيرتها. وقد منحتني النقاشات التي أجريناها خلال الأشهر الماضية صورة واضحة عن مستوى الطموح والرؤية الفنية التي تقود هذا المشروع المميز. ومن أكثر الجوانب التي أثارت اهتمامي هو الطابع الفني الفريد للأوركسترا الوطنية، الذي يجمع بين التراث الموسيقي الإماراتي والموسيقى الشرقية والغربية والأوركسترالية العالمية ضمن تجربة موسيقية واحدة. وأتطلع إلى العمل مع الشيخة علياء وفريق الأوركسترا الوطنية للمساهمة في نشر الموسيقى في مختلف أنحاء الدولة، وتعزيز حضور ومشاركة الصوت الإماراتي مع الجمهور محلياً وعالمياً».