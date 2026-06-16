ورشة تضيء على إرث دبي الحضاري 18 الجاري

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تنظيم ورشة بعنوان «الآثار بين الاكتشاف والحفاظ عليها»، بهدف تسليط الضوء على تاريخ دبي وإرثها الحضاري، وتعريف أفراد المجتمع بأهمية مواقع الإمارة الأثرية وما تحتضنه من مقتنيات واكتشافات مهمة تسهم في سرد قصة تطورها عبر العصور.

ويأتي ذلك في سياق مسؤوليات الهيئة وأولوياتها القطاعية الهادفة إلى ترسيخ الوعي بقيمة الآثار ودورها في حفظ ذاكرة الإمارة وموروثها الثقافي للأجيال القادمة.وسيتضمن برنامج الورشة، التي يستضيفها مركز حتا المجتمعي في 18 يونيو الجاري، مجموعة من المحاور المتخصصة يقدمها نخبة من الخبراء والباحثين في مجال الآثار والتراث.

حيث يستعرض الدكتور منصور بريك، خبير آثار في «دبي للثقافة»، مسيرة العمل الأثري في حتا وأبرز المواقع التي تحتضنها منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصور الإسلامية.وتسلط ميثاء المطيوعي، منقب آثار أول في «دبي للثقافة»، الضوء على «موقع سهيلة الأثري» وما يضمه من معالم بارزة، إلى جانب جهود «دبي للثقافة» ومشاريعها الهادفة إلى تطوير الموقع وصونه والمحافظة عليه.