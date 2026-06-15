«حوي دبي».. أغنية للأطفال تغذي قيم المجتمع

أطلقت مؤسسة فرجان دبي أغنية جديدة للأطفال بعنوان «حوي دبي» عبر منصاتها الرقمية وقناتها الرسمية على موقع يوتيوب، احتفاءً بمشروع «حوي دبي» الذي يهدف إلى إعادة إحياء روح الفريج الإماراتي التقليدي بأسلوب عصري يعزز الترابط المجتمعي، ويجمع أفراد المجتمع في مساحات عامة نابضة بالحياة.

وتسلّط الأغنية الضوء على «حوي ند الشبا»، أولى مراحل مشروع «حوي دبي»، والذي تم افتتاحه، ليصبح وجهة مجتمعية تجمع أهالي المنطقة في مختلف الفعاليات والأنشطة والمناسبات الاجتماعية، وتعزز التواصل بين أفراد المجتمع بمختلف فئاته العمرية.

وجاء إطلاق الأغنية في أجواء احتفالية شهدها «حوي ند الشبا»، حيث جرى توزيع المثلجات «الآيس كريم» على الأطفال، فيما استمتع الزوار من الكبار بالقهوة الإماراتية في «الدكان» و«اليلسة»، في أجواء عائلية عكست روح الألفة والموروث والتواصل ضمن سعي المشروع إلى ترسيخ ذلك بين أفراد المجتمع.

وقالت علياء الشملان، مدير مؤسسة فرجان دبي، إن إطلاق الأغنية يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الهوية الوطنية والقيم المجتمعية لدى الأطفال والأسر، مشيرة إلى أن المشروع نجح خلال الأشهر الستة الماضية في ترسيخ مكانته كوجهة مجتمعية تجمع الأهالي وتوفر لهم مساحة للتواصل والتفاعل.

وأضافت: «تعمل مؤسسة فرجان دبي على تفعيل مساحات «حوي دبي» عبر تقديم برامج وفعاليات مجتمعية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتسهم في جمع الجيران والأسر في بيئة تعزز التواصل والتقارب بين أفراد المجتمع.

ويُعد الترابط المجتمعي من أبرز القيم التي تربت عليها العائلات الإماراتية، ومن المهم أن نواصل ترسيخ هذه القيم في نفوس الأجيال الجديدة من خلال مبادرات وأنشطة تعكس روح الفريج الإماراتي الأصيل».

وأكدت الشملان أن المشروع يهدف إلى توفير مساحات عامة تلبي احتياجات العائلات وتستضيف تجمعاتهم واحتفالاتهم ومناسباتهم المختلفة، وقالت: «نريد أن يكون «حوي دبي» مكاناً يجمع الكبار والصغار والجيران في أجواء مريحة تعزز التواصل الإنساني، وتدعم العلاقات الاجتماعية التي تميز مجتمع دبي».