«ملتقى دبي للنحت».. احتفاء بالتنوع الثقافي والإبداعي

تقدم النسخة الأولى من «ملتقى دبي للنحت 2024»، التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) في حي الشندغة التاريخي، مجموعة متنوعة من المنحوتات والأعمال الفنية المتفردة.

ويشهد الملتقى الذي يعد الأول من نوعه في الإمارة ويستمر حتى 22 ديسمبر الجاري، مشاركة أكثر من 15 نحاتاً من مختلف دول العالم والإمارات، ومن أبرزهم الفنان الإماراتي الدكتور محمد يوسف، رئيس جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، والفنانة الإماراتية عزة القبيسي بمنحوتة فنية بعنوان «قلب دبي» (سلسلة بين الخطوط).

ويقدم الفنان السوري أكثم عبد الحميد منحوتات تحمل عنوان «التراكم الثقافي».

وتمثل منحوتة الفنان الصيني ليو يانغ «سماء مرصعة بالنجوم في دبي» أسلوباً جديداً في النحت، بينما يشارك السعودي محمد الثقفي بقطعة فنية تحمل عنوان «حوار»، في حين، تشارك الرومانية آنا ماريا نيجارا بمنحوتة «فراكتال».

ويبرز البلغاري جورجي مينتشيف عبر عمله الفني «قطعة من شيء أكبر»، بينما يقدم الجورجي جون جوجابريشفيلي قطعته الفنية «النافورة»، فيما يقدم الإسباني خوسيه ميلان منحوتة «علاقات متناسقة». أما الأوكرانية ليودميلا ميسكو فتعرض سلسلة منحوتات ضخمة تحمل عنوان «الصانع المغناطيسي».

من جانبه، يقدم الفنان التونسي محمد بوعزيز، عمله الفني «أرضنا»، أما الفنان التونسي محمد سحنون، فيقدم عمله الفني «قمر».

كتلة

وتتكون منحوتة «بوابة المدينة» للفنان المصري سعيد بدر من كتلتين عموديتين متقابلتين تفصل بينهما مساحة نفاذة، بينما يجسد الفنان الإيطالي ستيفانو سبيتا في عمله «المرجان المتدفق» ديناميكيات الحركة والتفاعلات داخل مدينة دبي، ويقدم الفنان البولندي فيكتور كوباتش، عمله «العطش للحياة»، الذي يعكس فكرة أن الأفضل موجود دائماً في داخلنا.

يشار إلى أن الملتقي يشهد تنظيم سلسلة من الندوات والجلسات الحوارية والنقاشية الهادفة إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات بين المشاركين والجمهور.