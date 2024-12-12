زمالة «الفصل الأول» في دبي توقع اتفاقية لنشر كتاب صبا بريلفي



أعلنت الكاتبة المقيمة في أبوظبي، صبا بريلفي، عن توقيع عقد نشر كتابها في الولايات المتحدة عقب إتمامها زمالة «الفصل الأول» بنجاح. صبا هي من الكُتّاب المتأهلين للدورة الثانية من زمالة «الإمارات للآداب وصِدِّيقي للكُتّاب»، الذي تديره مؤسسة الإمارات للآداب. يهدف البرنامج إلى توفير منصة تدعم الكُتّاب الجدد في المنطقة وتمكنهم من الوصول إلى فرص النشر الدولية.

حصلت دار «ذا ديال بريس» للنشر، التابعة لمجموعة «بينجوين راندوم هاوس»، على حقوق نشر كتاب «المستوطنون» للتوزيع في أمريكا الشمالية. جاء ذلك بعد توقيع الكاتبة مع الوكيلة الأدبية أليسكا ستارك من وكالة «رايترز هاوس» في نيويورك. أما عن محررة التكليف، مايا ميليت، فقد عملت مع عدد من المؤلفين البارزين مثل ميشيل أوباما وحنيف عبد الرقيب. ومن بين مؤلفيها في «ذا ديال بريس» الكاتبة ديلانا داميرون، التي اختيرت روايتها الأولى «ملعب ريدوود» ضمن اختيارات نادي «ريس ويذرسبون» للكتاب في فبراير 2024.

قالت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب: «نفخر بما حققته صبا بريلفي، فهي كاتبة استثنائية وكتابها «المستوطنون» يسلط الضوء على قضايا معاصرة بطريقة مؤثرة وملهمة. رؤية كاتبة موهوبة من المنطقة تحظى بهذا التقدير الدولي يؤكد أهمية برنامجنا ودوره في تمكين الكُتّاب المبدعين. نشكر مجموعة صديقي القابضة على دعمها المستمر، والذي يساعد في فتح أبواب النشر العالمي أمام زملاء «الفصل الأول».

تتناول رواية «المستوطنون» قصة امرأة تعيش في إحدى ضواحي لندن الثرية. تنقلب حياتها الزوجية وصداقاتها رأساً على عقب عندما تقرر استضافة زوجين سوريين يطلبان اللجوء مؤقتاً في كوخ فارغ يمتلكه أحد أصدقائها. سرعان ما تتفاقم التوترات المجتمعية بعد رفض الزوجين مغادرة الكوخ. تستكشف الرواية موضوعات عميقة مثل الاستيعاب الثقافي، والانتماء، والامتياز، ومن المقرر إصدارها في خريف عام 2026.

ومن جهتها، قالت صبا بريلفي: «كان برنامج «الفصل الأول: زمالة الإمارات للآداب وصِدِّيقي للكُتّاب» تجربة ملهمة غيرت مسار رحلتي الكتابية.

خلال عام كامل، استفدت من إرشاد فردي من كاتبة حائزة على جوائز عدة، إلى جانب دعم مستمر من خبراء محليين ودوليين في عالم النشر.

الأجواء الداعمة وروح الزمالة التي جمعتني بمشاركين آخرين جعلت هذه التجربة ثرية وفريدة من نوعها. أنصح كل من يحلم بنشر رواية بالتقديم لهذا البرنامج المميز!».

يحصل الكُتّاب المشاركون في برنامج «الفصل الأول» على ست ساعات من الإرشاد الفردي من واحد من الكُتّاب العالميين ذلك بالإضافة إلى سلسلة من الورش المنتظمة والجلسات مع كُتّاب وخبراء متخصصين في كل مجالات صناعة النشر والكتابة. كما يرافقهم هؤلاء الخبراء في كل مرحلة من مراحل الكتابة والنشر والترويج للكتاب. يوفر البرنامج أيضاً فرصة للتواصل مع وكلاء ومحررين وناشرين دوليين، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى برامج دراسية في الكتابة من مؤسسات مرموقة مثل مركز «جوثام» للكُتّاب في نيويورك.

أبرمت مجموعة صديقي القابضة من شراكة استراتيجية مع مؤسسة الإمارات للآداب تمتد لخمس سنوات، بهدف تعزيز الزمالة وتقديم مجموعة متميزة من الكُتّاب المقيمين في دولة الإمارات إلى جمهور عالمي واسع.