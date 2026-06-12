«مخيم البيانو».. 60 مبدعاً وباقات روائع

اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي النسخة الثانية من برنامج «مخيم البيانو 2025»، التي نظمتها بشراكة استراتيجية مع «هاوس أوف بيانوز»، بهدف اكتشاف أصحاب المواهب الموسيقية وتأهيل جيل جديد من عازفي البيانو الإماراتيين، وهو ما ينسجم مع التزامات الهيئة الرامية إلى رعاية وإبراز المبدعين في مجالات الفنون كافة، وتحفيزهم على مواصلة شغفهم والمساهمة في إثراء المشهد الثقافي المحلي.

ونجح المخيم، الذي أقيم على مدار ستة أشهر، في استقطاب 60 مبدعاً شاركوا في سلسلة من ورش العمل التدريبية والمحاضرات والدروس التعليمية المتخصصة في العزف على البيانو، إلى جانب برامج للتطوير الفني أشرف عليها نخبة من أبرز أساتذة البيانو في الدولة، ما أسهم في تنمية مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم على أداء المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية.

كما شهد المخيم إطلاق أول برنامج إماراتي لفنيي البيانو في الدولة، في مبادرة نوعية تهدف إلى الحفاظ على الحرفة التقنية المرتبطة بعالم البيانو وتطويرها. وتم خلاله تأهيل 10 مواهب إماراتية وتدريبها على تقنيات ضبط البيانو وصيانته والعناية به، ما يفتح أمامها آفاقاً ثقافية ومهنية جديدة ضمن قطاع الموسيقى المتنامي في الدولة.

وأشارت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، إلى أن برنامج «مخيم البيانو 2025» يعكس التزام الهيئة بمسؤولياتها الهادفة إلى بناء منظومة موسيقية مستدامة قادرة على اكتشاف أصحاب المواهب المحلية وتمكينهم من الوصول إلى مستويات احترافية متقدمة، لافتةً إلى أن الاستثمار في الطاقات الشابة يمثل ركيزة أساسية في تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية وتعزيز تنافسيتها.

من جانبه، لفت شافكات مامادجونوف، مؤسس «هاوس أوف بيانوز» و«أدميرال وورلد»، إلى أن برنامج «مخيم البيانو» يمثل منصة نوعية تسهم في تنمية مهارات الناشئة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، إلى جانب ترسيخ قيم الإبداع والانضباط وبناء الوعي الموسيقي والثقافي لدى المشاركين.