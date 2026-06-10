إطلاق خدمة ترخيص المتاحف الخاصة في الشارقة

أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف، استناداً إلى القانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن تنظيم هيئة الشارقة للمتاحف، عن إطلاق خدمة ترخيص المتاحف الخاصة في إمارة الشارقة، وفتح باب التقديم أمام أصحاب المجموعات النادرة والنفيسة وهواة الاقتناء المهتمين بالفن والتراث، لتسجيل أو إنشاء متاحفهم الخاصة والحصول على التراخيص اللازمة عبر موقعها الإلكتروني، بما يشمل المتاحف الخاصة المملوكة لأفراد أو لجهات غير حكومية.

وذلك في مبادرة نوعية تعكس التزام الهيئة بتنظيم هذا القطاع الثقافي الحيوي وفق أطر مؤسسية ومهنية راسخة، بما يضمن الامتثال للمعايير التشغيلية والمتحفية المعتمدة، ويعزز جودة التجربة الثقافية المقدمة للزوار.

وتأتي هذه الخطوة في سياق رؤية الهيئة الرامية إلى تمكين أفراد المجتمع من الإسهام الفاعل في صون التراث الإنساني وحفظ الذاكرة الثقافية، من خلال توثيق المقتنيات الخاصة وإتاحتها ضمن بيئة منظمة تثري المشهد الثقافي المحلي، كما توفر الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بوابة موحدة وميسّرة لتسجيل وترخيص المتاحف الخاصة، بما ينسجم مع اللوائح التنظيمية والمعايير المعتمدة في إمارة الشارقة، ويعزز حضور المتاحف الخاصة شريكاً فاعلاً في حفظ التراث وتقديم محتوى ثقافي متنوع للأجيال.

وتوفر الخدمة الإلكترونية، التي تتيحها الهيئة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، نظاماً متكاملاً لتسجيل واعتماد المتاحف الخاصة، يشمل إدخال بيانات المتحف، وتحديد موقعه، وأيام العمل، إلى جانب الاطلاع على الشروط والأحكام واستكمال إجراءات التقديم إلكترونياً، بما يضمن تجربة سلسة وميسّرة للمستفيدين.

وترتكز عملية الترخيص على مجموعة من المعايير الأساسية، تشمل الالتزام بالمفهوم المتحفي، واستيفاء المتطلبات القانونية والتشغيلية، إلى جانب إبراز الهوية المؤسسية للمتحف بصفته متحفاً خاصاً، وضمان أصالة المقتنيات وتوثيق ملكيتها من خلال سجلات دقيقة ومعتمدة. كما تتضمن الاشتراطات توفير بيئة مناسبة للعرض، ولوحات إرشادية واضحة، وتطبيق معايير السلامة، إلى جانب ضمان سهولة الوصول وتنظيم حركة الزوار داخل المتحف.

وتتميّز الخدمة بسهولة إجراءاتها ومرونتها، إذ تتيح تقديم الطلبات إلكترونياً والحصول على الموافقات اللازمة خلال فترة زمنية وجيزة، بما يعكس التزام الهيئة بتيسير الإجراءات، وتحفيز الاستثمار الثقافي، وتشجيع المبادرات الفردية والمؤسسية في هذا المجال.

ودعت هيئة الشارقة للمتاحف أصحاب المتاحف الخاصة، سواء المملوكة لأفراد أو لجهات غير حكومية، إلى جانب المهتمين بتأسيس متاحف جديدة، إلى الاستفادة من هذه الخدمة، والاطلاع على الشروط والمعايير المعتمدة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والمبادرة بالبدء في إجراءات التسجيل.

وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تمثل خطوة نوعية نحو حماية الثقافة المحلية من الاندثار، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية، وتعزيز دور المتاحف الخاصة شريكاً أساسياً في حفظ التراث، ودعم السياحة الثقافية، وترسيخ مكانة الشارقة على الخريطة الثقافية إقليمياً وعالمياً.