«ذا جرين بلانيت دبي» يرحّب بمولود من الليمور

يحتفي «ذا جرين بلانيت دبي» هذا الصيف بمولود الليمور الجديد، ويمنح العائلات فرصة مميزة لعيش التجربة عن قرب مع عرض دخول الأطفال مجاناً حتى يوم الثلاثاء 30 يونيو.

ويمنح العرض فرصة الدخول مجاناً لطفل حتى عمر 10 أعوام عند شراء تذكرة واحدة للبالغين، ليعيش المستكشفون الصغار لقاء مميزاً مع أصغر وأحدث سكان الغابة المطيرة.

ونجح صغير الليمور الجديد، منذ انضمامه إلى القبة الحيوية، في جذب الأنظار وخطف القلوب، مقدماً للضيوف مشهداً نادراً من الأيام الأولى لحياة أحد أكثر كائنات الغابة المطيرة قرباً إلى قلوبهم. وتكتمل التجربة بين طيور استوائية ملوّنة، وزواحف آسرة، ولقاءات حية مع كائنات تجول بحرية في أرجاء الوجهة، لتأخذ العائلات في مغامرة وسط غابة مطيرة لا مثيل لها في دبي.

وتحتضن «ذا جرين بلانيت دبي» أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات ضمن أربعة مستويات، لتمنح العائلات مساحة تستعيد فيها علاقتها بالطبيعة وتستمتع بلحظات مميزة، تتحول إلى ذكريات لا تُنسى. ومن خلال هذه التجارب، تواصل الوجهة إلهام جيل جديد لاستكشاف العالم الطبيعي بفضول أكبر وتوطيد علاقتهم بمختلف الأحياء.

ولا يقتصر هذا الاحتفاء على استقبال مولود الليمور الجديد، بل يجسد التزام «ذا جرين بلانيت دبي» المتواصل بحماية الحياة الطبيعية ونشر المعرفة، وترسيخ صلة الأجيال الجديدة بالطبيعة من حولهم.