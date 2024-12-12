سارة جيسيكا باركر تنضم إلى لجنة بوكر الأدبية

اختيرت الممثلة الهوليوودية سارة جيسيكا باركر، لتكون بين أعضاء لجنة تحكيم نسخة 2025 من جائزة بوكر الأدبية المرموقة، على ما أعلن المنظمون، الثلاثاء.

ويترأس لجنة التحكيم، الكاتب الإيرلندي رودي دويل، البالغ 66 عاماً، وهو نفسه حائز جائزة بوكر عام 1993. وبالإضافة إلى باركر، تضم اللجنة الروائي النيجيري أيوبامي أديبايو، والكاتب البريطاني كريس باور، والكاتبة الأمريكية كايلي ريد.

سارة جيسيكا باركر، الممثلة البالغة 59 عاماً، والحائزة أربع جوائز غولدن غلوب، حجزت لنفسها في السنوات الأخيرة مكاناً في عالم الأدب من دون ضوضاء. بدأ ذلك مع توليها منصة مديرة تحرير إحدى الشركات التابعة لدار نشر «بنغوين»، ثم من خلال إطلاق علامتها التجارية الخاصة في عام 2023، بالشراكة مع ناشر مستقل.