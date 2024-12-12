تكريم الفائزين في «الشارقة للبحث النقدي التشكيلي»

كرّمت دائرة الثقافة في الشارقة الفائزين بالدورة الخامسة عشرة من جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي التي تنظمها إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة. وجاءت الجائزة في دورتها الحالية تحت عنوان «العالم العربي في الاستشراق الفني.. أبعاد حضارية جمالية».

حضر حفل التكريم عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، الأمين العام للجائزة، بالإضافة إلى الفائزين ولجنة التحكيم، وجمهور الفنانين والمهتمين بالشأن البحثي، وذلك في قاعة المؤتمرات بالدائرة.

وألقى محمد إبراهيم القصير كلمة رحب في بدايتها بالحضور، وأشار إلى الرعاية المتواصلة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، للجائزة، وقال: يسعدنا أن نجتمع اليوم في هذا الحفل لتكريم الفائزين في الدورة الخامسة عشرة من جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي التي جاءت تحت عنوان «العالم العربي في الاستشراق الفني.. أبعاد حضارية جمالية».

وأضاف: «تتعدد أهداف جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي، لتأخذنا إلى محطات تاريخية مهمة في الشأن البحثي المتعلق بالفنون الجمالية، وهي أهداف ساهمت في إبراز الجائزة على المستوى العربي نظراً إلى انفرادها في هذا المجال الحيوي». وفي ختام الحفل، كرم عبدالله العويس ومحمد القصير، الفائزين بالجائزة، ولجنة التحكيم بشهادات ودروع تذكارية.