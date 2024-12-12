«مطوعة الفريج» تستقطب 1200 دارسة

حققت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي من خلال مبادرة «مطوعة الفريج» منذ انطلاقها في 15 أكتوبر الماضي إقبالاً غير مسبوق، من خلال تسجيل مئات المشاركات من مختلف الفئات العمرية، مما يعكس نجاح المبادرة في الوصول إلى المجتمع، إذ استقطبت منذ انطلاقها عدداً من الدارسات بمختلف الأعمار والمستويات التعليمية وصل إلى أكثر من 1200 دارسة، حيث تم تسجيلهن في مختلف المناهج والحلقات المقررة لهذه المبادرة، صباحاً ومساءً، خلال أيام الأسبوع، سواء الحضورية منها أم الافتراضية، والتي بلغ عدد منتسبيها إلى أكثر من 720 دارسة عن بُعد.

ويدعم هذه المبادرة فريق مكون من 15 معلمة من المؤهلات اللواتي يسعين جاهدات لنقل المعرفة الشرعية بأسلوب مبسط وشامل، حيث تم تدريبهن خصيصاً لتلبية احتياجات الطلاب، وتقديم مناهج تعليمية تناسب كل الأعمار والفئات، من الصغار إلى كبار السن، وتوفير حلقات خاصة بكبار السن وأصحاب الهمم، والتي يتم من خلالها توفير بيئة تعليمية مريحة تراعي احتياجاتهم الخاصة.