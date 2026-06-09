مكتبة محمد بن راشد تبسّط مفاهيم «الذكاء الاصطناعي»

نظّمت مكتبة محمد بن راشد جلسة تثقيفية بعنوان «الذكاء الاصطناعي ببساطة»، قدمها الدكتور أليسيو فاشيا، ضمن سلسلة المال والأعمال والتقنية، بهدف تبسيط مفاهيم الذكاء الاصطناعي وإتاحة فهم أعمق لهذه التقنية متسارعة التطور، بما يمكّن أفراد المجتمع من الاستفادة منها في حياتهم الشخصية والمهنية.

واستعرض الدكتور فاشيا مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطوره عبر السنوات، موضحاً كيف أصبحت الأنظمة الذكية جزءاً من الحياة اليومية من خلال محركات البحث، والمساعدات الرقمية، وتطبيقات الترجمة، وتحليل البيانات، وإنشاء المحتوى.

كما تحدث عن الفرق بين الذكاء الاصطناعي التقليدي والذكاء الاصطناعي التوليدي، مع شرح مبسط للآليات التي تعتمد عليها هذه الأنظمة في التعلم ومعالجة المعلومات. وتعرّف المشاركون إلى مجموعة من الأدوات والتطبيقات العملية التي يمكن توظيفها في مجالات متنوعة.