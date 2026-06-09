30 فناناً في «منتزه الخيران» بدبي

تستضيف «دبي أوبرا» العرض المسرحي الغنائي الضخم «منتزه الخيران»، الذي سيُعرض يومي 3 و4 يوليو المقبل، ضمن مفاجآت صيف دبي، في تجربة فنية متكاملة تجمع نخبة من نجوم الخليج والعالم العربي، وتوازن بين الترفيه والرسالة الإنسانية.

المسرحية من إخراج المخرج الشاب شملان النصار، الذي يقدم رؤية إخراجية احترافية تقوم على روح العمل الجماعي، حيث نجح في توظيف جميع الفنانين لخدمة القصة بشكل متكامل بعيداً عن فكرة النجم الفرد، مع منح كل شخصية حضوراً خاصاً ومختلفاً عما اعتاد الجمهور مشاهدته.

العمل من تأليف أحمد العوضي وإخراج شملان النصار، ويضم 30 نجماً ونجمة من الفنانين المحبوبين لدى الأطفال والعائلات، من بينهم النجمة اللبنانية ماغي أبو غصن، إلى جانب بشار الشطي، هيا عبدالسلام، فؤاد علي، عبدالله عبدالرضا، إيمان الحسيني، محمد المنصوري، صمود المؤمن، روان العلي، الغالية، شهد العميري، مشاري القبندي، أسرار الدوسري، أحلام التميمي، فهد السلامة، عبدالله الفحص وغيرهم.