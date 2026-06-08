«جيم إكسبو» ملتقى المبدعين وعشاق الألعاب

يسلّط معرض «جيم إكسبو»، الحدث الأبرز ضمن مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2026، والذي أقيم خلال الفترة من 5 حتى 7 يونيو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، الضوء على أهمية وتنوع الصناعات الإبداعية والرقمية والترفيهية في دولة الإمارات، وما تشهده من انتشار متسارع وآفاق متجددة.

وتنظّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هذا الحدث المشوّق، والذي يضم «ذا نارووز»، المنصة المهمة التي تحظى بدعم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة». وتتيح هذه المنصّة للزوّار فرصة استكشاف أحدث الإصدارات المحدودة .

وكذلك المنتجات المصنّعة بشكل مستقل مع إمكانية شرائها، ومن بينها أعمال فنية مستوحاة من عالم الألعاب، ومقتنيات، وإبداعات مصممة خصيصاً لهذه المناسبة، وكلها من توقيع فنانين ومنشآت محلية، ما يتيح في الوقت ذاته فرصة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن بيئة دبي الإبداعية.

ومن بين المبدعين الذين أضافوا بصمتهم إلى هذا الحدث كان آدم لونغ، مالك أكاديمية دبي للصوت، والذي أكد أهمية «ذا ناروز» باعتبارها منصة محورية تتيح للمبدعين الظهور واستعراض أعمالهم أمام جمهور متنوع.

وأشار لونغ إلى دور «ذا ناروز» في الوصول إلى جماهير جديدة والتواصل معهم، كونها تتيح للراغبين في تعلّم فنون الـ«دي جي» اكتساب المهارات اللازمة، فيما تمنح طلابها فرصة إبراز موهبتهم على منصة مرموقة.

وقال: «يتمتع عالم الألعاب بمجتمع متماسك وحيوي، ويزخر هذا الفضاء بأجواء رائعة وطاقة استثنائية، وحين يلتقي ذلك بالموسيقى يتكون مزيج إبداعي مميز.

هذا مشاركتنا الأولى في هذا الحدث، ولمسنا تفاعلاً كبيراً من زوار معرض «جيم إكسبو»، وهو ما يجعل هذه التجربة ذات قيمة استثنائية بالنسبة لنا». ومن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عرضت منتجاتها في المعرض، برزت Sora TCG التي استقطبت اهتماماً واسعاً بعروضها المميزة من بطاقات بوكيمون، الممتدة من إصدارات تسعينيات القرن الماضي وصولاً إلى أحدث إصداراتها لهذا العام.

وقال دانيال زينال، المؤسس المشارك لـ Sora TCG: «إن معرض «جيم إكسبو» يُضيف بُعداً ثقافياً استثنائياً لا يوجد في فعاليات أخرى. هناك ثقافات تتخطى حواجز اللغة والجغرافيا، ومثل هذا النوع من الفعاليات يوفر فرصاً نادرة للتواصل مع أناس من شتى أنحاء العالم، تجمعنا بهم رابطة الشغف المشترك ببوكيمون».

كما تظهر هذه المنصة مدى حرص دبي على ضخّ المزيد من الاستثمارات على الصناعات المستقبلية، إذ تتوافق في مسارها مع طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة المدينة مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال والمواهب الرقمية.