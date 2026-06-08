«جيم إكسبو» ملتقى المبدعين وعشاق الألعاب

وكذلك المنتجات المصنّعة بشكل مستقل مع إمكانية شرائها، ومن بينها أعمال فنية مستوحاة من عالم الألعاب، ومقتنيات، وإبداعات مصممة خصيصاً لهذه المناسبة، وكلها من توقيع فنانين ومنشآت محلية، ما يتيح في الوقت ذاته فرصة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن بيئة دبي الإبداعية.
ومن بين المبدعين الذين أضافوا بصمتهم إلى هذا الحدث كان آدم لونغ، مالك أكاديمية دبي للصوت، والذي أكد أهمية «ذا ناروز» باعتبارها منصة محورية تتيح للمبدعين الظهور واستعراض أعمالهم أمام جمهور متنوع.
وقال: «يتمتع عالم الألعاب بمجتمع متماسك وحيوي، ويزخر هذا الفضاء بأجواء رائعة وطاقة استثنائية، وحين يلتقي ذلك بالموسيقى يتكون مزيج إبداعي مميز.
هذا مشاركتنا الأولى في هذا الحدث، ولمسنا تفاعلاً كبيراً من زوار معرض «جيم إكسبو»، وهو ما يجعل هذه التجربة ذات قيمة استثنائية بالنسبة لنا». ومن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عرضت منتجاتها في المعرض، برزت Sora TCG التي استقطبت اهتماماً واسعاً بعروضها المميزة من بطاقات بوكيمون، الممتدة من إصدارات تسعينيات القرن الماضي وصولاً إلى أحدث إصداراتها لهذا العام.
وقال دانيال زينال، المؤسس المشارك لـ Sora TCG: «إن معرض «جيم إكسبو» يُضيف بُعداً ثقافياً استثنائياً لا يوجد في فعاليات أخرى. هناك ثقافات تتخطى حواجز اللغة والجغرافيا، ومثل هذا النوع من الفعاليات يوفر فرصاً نادرة للتواصل مع أناس من شتى أنحاء العالم، تجمعنا بهم رابطة الشغف المشترك ببوكيمون».