الصور الفائزة.. التدريب الأكثر متعة

نتصفّح يومياً مئات الصور والحسابات والمنصات والمنشورات، ومع الوقت تبدأ العين في رفع مستويات التوقع لديها بسبب الاعتياد والرغبة في مشاهدة ما يتجاوز المألوف ويسرق الانتباه، ويُجبر العين على منح قرار التوقف لملاحظة حدث ما.. وفي الأغلب يكون هذا الحدث صورة آسرة ذات جاذبية عجيبة يصعب مقاومتها.

لدى مطالعتنا للصور الفائزة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي التابعة لمجلة «ناشيونال جيوغرافيك ترافيلر» (المملكة المتحدة)، نجد التشويق يتجاوز حدود التوقعات ويرسل دعوات فارهة للفضول لحضور الحدث ونبش تفاصيل قصص الصور ومناسبتها وسياقها. من ذلك الصورة الجوية التي التقطها إدوارد هاسلر لصحراء ناميبا،.

حيث نرى أن الأمطار الغزيرة تسبّبت في تكوين أنهار متدفّقة في الكثبان الرملية، تاركة آثاراً تشبه الأشجار، وقد فازت الصورة بالجائزة الكبرى. كبير محرري الصور لدى «ناشيونال جيوغرافيك ترافيلر» (المملكة المتحدة)، السيد «بن رو» قال:

الصور الفائزة هي مجموعة مذهلة من الأعمال الفوتوغرافية التي تُقدّم رؤى فريدة للحياة حول العالم، بدءاً من المناظر الطبيعية التجريدية وأطعمة الشوارع، وصولاً إلى حياة المدن الصاخبة واللحظات الهادئة والدافئة.

إنها مجموعة تحفّز الرغبة بالسفر. المصور الفرنسي الشهير فيليكس بيلوان فاز بفئة الحياة البرية بصورة مُلتقطة باستخدام طائرة درون وعدسة مُقرّبة (تيليفوتو) نشاهد فيها دباً قطبياً مستلقياً داخل شقٍ في الجليد وهو نائم.

كما فازت صورة مُلوَّنة للمصور التركي نور الدين بويداك لنساء تجمَّعنَ لأداء صلاة العيد في مدينة «هرر» بإثيوبيا بجائزة فئة الأشخاص. طبيب الأسنان والمصور البريطاني «زعيم جعفري» فاز عن فئة الطعام من خلال صورته التي تُظهر قطع زلابية ساخنة تتصاعد منها الأبخرة وعدد من الزبائن الجائعين عند كشك طعام في سيئول.

فلاش

لا يوجد تدريب على التصوير يصل لمستوى التعلّم من الصور الفائزة

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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