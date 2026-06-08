الصور الفائزة.. التدريب الأكثر متعة

حيث نرى أن الأمطار الغزيرة تسبّبت في تكوين أنهار متدفّقة في الكثبان الرملية، تاركة آثاراً تشبه الأشجار، وقد فازت الصورة بالجائزة الكبرى. كبير محرري الصور لدى «ناشيونال جيوغرافيك ترافيلر» (المملكة المتحدة)، السيد «بن رو» قال:
الصور الفائزة هي مجموعة مذهلة من الأعمال الفوتوغرافية التي تُقدّم رؤى فريدة للحياة حول العالم، بدءاً من المناظر الطبيعية التجريدية وأطعمة الشوارع، وصولاً إلى حياة المدن الصاخبة واللحظات الهادئة والدافئة.
إنها مجموعة تحفّز الرغبة بالسفر. المصور الفرنسي الشهير فيليكس بيلوان فاز بفئة الحياة البرية بصورة مُلتقطة باستخدام طائرة درون وعدسة مُقرّبة (تيليفوتو) نشاهد فيها دباً قطبياً مستلقياً داخل شقٍ في الجليد وهو نائم.
كما فازت صورة مُلوَّنة للمصور التركي نور الدين بويداك لنساء تجمَّعنَ لأداء صلاة العيد في مدينة «هرر» بإثيوبيا بجائزة فئة الأشخاص. طبيب الأسنان والمصور البريطاني «زعيم جعفري» فاز عن فئة الطعام من خلال صورته التي تُظهر قطع زلابية ساخنة تتصاعد منها الأبخرة وعدد من الزبائن الجائعين عند كشك طعام في سيئول.