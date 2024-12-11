«التدريب على الفنون والتكنولوجيا».. الرقمنة في خدمة الإبداع

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن إطلاق برنامج «التدريب على الفنون والتكنولوجيا» الذي تنظمه بالتعاون مع شركة «رياليتي»، بهدف ردم الفجوة بين الإبداع الفني والخبرة التكنولوجية، من خلال تمكين الفنانين من استكشاف التكنولوجيا وتسخيرها لخدمة أعمالهم الإبداعية، وإنتاج تركيبات فنية رقمية.

ويستند البرنامج الذي يستمر حتى فبراير 2025، إلى ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تاريخ الفن التكنولوجي والفن الإعلامي الجديد، وتطوير المهارات التقنية من خلال التدريب العملي على أساليب البرمجة «بايثون» والتعامل مع الإلكترونيات وأجهزة الاستشعار، وبرمجة المتحكمات الدقيقة.

وتسعى الهيئة عبر البرنامج الذي يشرف عليه الدكتور أحمد العطار، إلى تطوير مهارات 6 فنانات، وهن: د.عفراء عتيق، ود.ناهد شقوف، وتالا عتروني، وسلمى هاني علي، وخولة أبو صالح، وشمة العامري، حيث يشاركن في سلسلة من ورش العمل التدريبية التي تعقد أسبوعياً في «بيت 341» الواقع في حي الشندغة التاريخي.

وعلى مدار فترة البرنامج الذي يندرج تحت مظلة «برنامج منحة دبي الثقافية» ستتمكن الفنانات من تطوير وتنمية مهاراتهن في البرمجة والإلكترونيات والمحاكاة ثلاثية الأبعاد، وخوض تجربة عملية لبناء تركيبات تفاعلية تعتمد على أجهزة الاستشعار، والتعامل مع الأجهزة الرقمية والطابعات ثلاثية الأبعاد، كما ستحظى الفنانات بفرصة التطبيق العملي من خلال مشاريع فردية تشمل قطعاً فنية تفاعلية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، أن اهتمام دبي بالابتكار والتقنيات الرقمية ساهم في تحويلها إلى مختبر عالمي لتجربة الأفكار الجديدة، لافتاً إلى أن برنامج «التدريب على الفنون والتكنولوجيا» يجسد مسؤوليات الهيئة الثقافية الهادفة إلى تمكين الفنانين وتحفيزهم على المشاركة في إثراء المشهد الإبداعي في الإمارة.