«الأعمال» في مكتبة محمد بن راشد.. واحة معرفية متكاملة

وتتميز مكتبة الأعمال بكونها أكثر من مجرد مكان لاحتضان الكتب والمراجع، خصوصاً في وقت أصبح امتلاك المعرفة المتخصصة والمُحدثة عاملاً محورياً في نجاح المشاريع الناشئة والمبادرات التجارية.
حيث تسهم في تحويل المعرفة إلى حوار حيوي، وفضاء تفاعلي يجمع بين الخبراء ورواد الأعمال، وتدعم بناء جيل جديد من القادة القادرين على المشاركة في النهضة التنموية والاقتصادية الشاملة، حيث تضم أكثر من 53,000 كتاب في إدارة الأعمال.
دعم التنمية
حيث تشمل نحو 32 قسماً متخصصاً تغطي طيفاً واسعاً من الموضوعات، من أبرزها: الأعمال العامة، والفلسفة والدين، والإعلام، والتسويق، والموارد البشرية، والتاريخ، والجغرافيا، والقانون، وغيرها.
وتُمكّن هذه الموارد رواد الأعمال والشركات الناشئة ودارسي التخصصات الإدارية من تطوير معارفهم وتعزيز خبراتهم، ما يسهم في ابتكار مفاهيم جديدة لتخطيط المشاريع وتوسيع الأعمال.
موسوعة من الكتب المتخصصة
ومن خلال أجهزة الحاسوب المكتبية والشخصية واللوحية المتوفرة بمكتبة الأعمال، توفر الوصول المجاني إلى أكثر من مليار و300 مليون مورد إلكتروني ضمن فهرسها المتكامل وأكثر من 8 قواعد بيانات محلية وعالمية، لتشكل مرجعاً غنياً للباحثين والمهتمين.
كما يمكن لزوار المكتبة تصفح مقالات الدوريات، والموسوعات، ومقاطع الفيديو، والصور، وأوراق العمل، والرسائل الجامعية.
والتقارير الاستراتيجية، والكتب الإلكترونية ذات الصلة، وغيرها من المواد المتخصصة. وتوفر المكتبة محتوى غنياً يغطي العديد من الموضوعات المتخصصة التي تلبي احتياجات واهتمامات جميع أفراد المجتمع.
حيث تشمل مجالات حيوية مثل حوكمة الشركات، وإدارة المشاريع الصغيرة والناشئة، والبنوك والمصارف، والاقتصاد والعملات، وإدارة المصارف، والمحاسبة الدولية، وإدارة الموارد البشرية، والأسواق المالية، والتجارة الإلكترونية، وغيرها. كما تسلط المكتبة الضوء على التسويق التقليدي والرقمي، والإعلانات، والإرشادات المهنية، والعلاقات الاقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات.
بالإضافة إلى مجالات تطبيقية مثل إدارة الاجتماعات والمؤتمرات، وإدارة أعمال المكاتب الإلكترونية. وتشهد المكتبة إقبالاً متزايداً على مجموعة من الكتب التي باتت تُصنّف ضمن الأكثر قراءة، ومنها:
قراءات في علم النفس الصناعي والإداري، العملات الرقمية، من صفر إلى واحد، بالإضافة إلى عناوين عالمية مثل Being the Boss، وThe First 90 Days، وLeading Change، والتي تسهم في بناء المهارات القيادية والتحول المؤسسي لدى المديرين التنفيذيين والموظفين الطامحين.
ويبرز في رفوف المكتبة أسماء عدد من المؤلفين الذين تحظى كتبهم بإقبال واسع من القرّاء، وفي مقدمتهم الكاتب الشهير روبرت كيوساكي، صاحب كتاب «Rich Dad Poor Dad».
والذي ألهم أجيالاً من المستثمرين وأصحاب المشاريع، إلى جانب مورغان هاوسل، صاحب كتاب The«Psychology of Money»، الذي يقدّم فهماً عميقاً للعلاقة النفسية مع المال والاستثمار.
وتتيح هذه المجموعة المتنوعة من المواضيع للزوار فرصة تطوير مهاراتهم، وفهم التوجهات الاقتصادية، واستكشاف أدوات وتقنيات جديدة تساعدهم في التخطيط، والإدارة، والنمو المهني، بما يدعم بناء خلفية معرفية متكاملة.
العملات الرقمية
وتغطي هذه الكتب موضوعات متنوعة تشمل أساسيات البلوكتشين، والعملات المشفّرة مثل البيتكوين والإيثيريوم والكريبتو، والتطبيقات المصرفية الجديدة، والتحديات التنظيمية، وأثر العملات الرقمية على مستقبل التجارة والاستثمار.