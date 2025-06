«الأعمال» في مكتبة محمد بن راشد.. واحة معرفية متكاملة

بالتزامن مع اليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وفي ظل تسارع وتيرة التطور الاقتصادي واتساع رقعة ريادة الأعمال، تبرز مكتبة الأعمال في مكتبة محمد بن راشد كواحة معرفية متكاملة، تقدم مصادر علمية وعملية في قطاع الأعمال تُواكب متطلبات السوق المحلية والعالمية، لتصبح جسراً يربط بين الأفكار الطموحة وتطبيقاتها على أرض الواقع في ظل بيئة هادئة تحفز الإبداع.

وتتميز مكتبة الأعمال بكونها أكثر من مجرد مكان لاحتضان الكتب والمراجع، خصوصاً في وقت أصبح امتلاك المعرفة المتخصصة والمُحدثة عاملاً محورياً في نجاح المشاريع الناشئة والمبادرات التجارية.

حيث تسهم في تحويل المعرفة إلى حوار حيوي، وفضاء تفاعلي يجمع بين الخبراء ورواد الأعمال، وتدعم بناء جيل جديد من القادة القادرين على المشاركة في النهضة التنموية والاقتصادية الشاملة، حيث تضم أكثر من 53,000 كتاب في إدارة الأعمال.

دعم التنمية

وتأتي مكتبة الأعمال كجزء من رؤية مكتبة محمد بن راشد، الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية والثقافية، حيث توفر محتوىً غنياً يشمل أحدث الإصدارات العالمية، والتقارير المتخصصة، ودراسات الحالة، لتكون وجهةً لا غنى عنها لروّاد الأعمال، والموظفين الطموحين، وطلاب كليات الإدارة.

حيث تشمل نحو 32 قسماً متخصصاً تغطي طيفاً واسعاً من الموضوعات، من أبرزها: الأعمال العامة، والفلسفة والدين، والإعلام، والتسويق، والموارد البشرية، والتاريخ، والجغرافيا، والقانون، وغيرها.

وتُعد مكتبة الأعمال مركزاً ملهماً ومتكاملاً لرواد الأعمال والمهتمين بقطاع الأعمال، حيث توفر مجموعة من المصادر العالمية المتخصصة، إلى جانب مراجع معرفية تغطي مختلف مجالات إدارة الأعمال.

وتُمكّن هذه الموارد رواد الأعمال والشركات الناشئة ودارسي التخصصات الإدارية من تطوير معارفهم وتعزيز خبراتهم، ما يسهم في ابتكار مفاهيم جديدة لتخطيط المشاريع وتوسيع الأعمال.

وقد جهزت المكتبة بأحدث التسهيلات التقنية لتوفير تجربة مريحة وفعالة، حيث تتضمن العديد من أجهزة الحاسوب المكتبية المتوفرة للاستخدام المجاني، وخدمة إنترنت لاسلكي (واي فاي) عالية السرعة ومجانية، بالإضافة إلى منافذ شحن USB وشواحن مخصصة للأجهزة الإلكترونية المختلفة.

ويمكن لزوار المكتبة الاستفادة من آلة المسح الضوئي لمسح وحفظ صفحات محددة من الكتب، إضافة إلى معدات مشتركة مثل السماعات وأجهزة العرض والأسلاك الضرورية للعروض التقديمية أو الاجتماعات الصغيرة. وتنظم المكتبة من حين لآخر جلسات حوارية ونقاشية تجمع بين القادة ورجال الأعمال لتبادل الخبرات وقصص النجاح.

موسوعة من الكتب المتخصصة

تضم مكتبة الأعمال أكثر من 53,000 كتاب في إدارة الأعمال، من بينها مجموعة من المصادر الإلكترونية الموثوقة مثل قواعد بيانات الأعمال، وبيانات الشركات، والأدلة والتقارير المتخصصة، التي تستهدف بشكل أساسي المحترفين في مجال الأعمال، والمهنيين في المراحل الأولى من حياتهم الوظيفية، وكذلك الطلاب الباحثين عن التعلم وتطوير الذات.

ومن خلال أجهزة الحاسوب المكتبية والشخصية واللوحية المتوفرة بمكتبة الأعمال، توفر الوصول المجاني إلى أكثر من مليار و300 مليون مورد إلكتروني ضمن فهرسها المتكامل وأكثر من 8 قواعد بيانات محلية وعالمية، لتشكل مرجعاً غنياً للباحثين والمهتمين.

كما يمكن لزوار المكتبة تصفح مقالات الدوريات، والموسوعات، ومقاطع الفيديو، والصور، وأوراق العمل، والرسائل الجامعية.

والتقارير الاستراتيجية، والكتب الإلكترونية ذات الصلة، وغيرها من المواد المتخصصة. وتوفر المكتبة محتوى غنياً يغطي العديد من الموضوعات المتخصصة التي تلبي احتياجات واهتمامات جميع أفراد المجتمع.

حيث تشمل مجالات حيوية مثل حوكمة الشركات، وإدارة المشاريع الصغيرة والناشئة، والبنوك والمصارف، والاقتصاد والعملات، وإدارة المصارف، والمحاسبة الدولية، وإدارة الموارد البشرية، والأسواق المالية، والتجارة الإلكترونية، وغيرها. كما تسلط المكتبة الضوء على التسويق التقليدي والرقمي، والإعلانات، والإرشادات المهنية، والعلاقات الاقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات.

بالإضافة إلى مجالات تطبيقية مثل إدارة الاجتماعات والمؤتمرات، وإدارة أعمال المكاتب الإلكترونية. وتشهد المكتبة إقبالاً متزايداً على مجموعة من الكتب التي باتت تُصنّف ضمن الأكثر قراءة، ومنها:

قراءات في علم النفس الصناعي والإداري، العملات الرقمية، من صفر إلى واحد، بالإضافة إلى عناوين عالمية مثل Being the Boss، وThe First 90 Days، وLeading Change، والتي تسهم في بناء المهارات القيادية والتحول المؤسسي لدى المديرين التنفيذيين والموظفين الطامحين.

ويبرز في رفوف المكتبة أسماء عدد من المؤلفين الذين تحظى كتبهم بإقبال واسع من القرّاء، وفي مقدمتهم الكاتب الشهير روبرت كيوساكي، صاحب كتاب «Rich Dad Poor Dad».

والذي ألهم أجيالاً من المستثمرين وأصحاب المشاريع، إلى جانب مورغان هاوسل، صاحب كتاب The«Psychology of Money»، الذي يقدّم فهماً عميقاً للعلاقة النفسية مع المال والاستثمار.

وتتيح هذه المجموعة المتنوعة من المواضيع للزوار فرصة تطوير مهاراتهم، وفهم التوجهات الاقتصادية، واستكشاف أدوات وتقنيات جديدة تساعدهم في التخطيط، والإدارة، والنمو المهني، بما يدعم بناء خلفية معرفية متكاملة.

العملات الرقمية

تحظى الكتب المتخصصة في العملات الرقمية بإقبال لافت في مكتبة الأعمال ضمن مكتبة محمد بن راشد، لتكون من بين الأكثر قراءة والبحث من قبل الزوار. ويعكس هذا الاهتمام المتزايد حرص المهنيين ورواد الأعمال والطلاب على مواكبة التحولات المتسارعة في عالم الاقتصاد الرقمي.

وتغطي هذه الكتب موضوعات متنوعة تشمل أساسيات البلوكتشين، والعملات المشفّرة مثل البيتكوين والإيثيريوم والكريبتو، والتطبيقات المصرفية الجديدة، والتحديات التنظيمية، وأثر العملات الرقمية على مستقبل التجارة والاستثمار.