الرائعة الفنية «كارمن» في دبي 6 و7 سبتمبر

يستضيف «مسرح زعبيل» في دبي الرائعة الفنية «كارمن»، حيث تعيد فرقة «باليه برشلونة فلامنكو» الشهيرة إحياء هذه التحفة الكلاسيكية في 6 و7 سبتمبر المقبل.

ويجمع هذا العرض المسرحي الراقص بين روح الفلامنجو الحيوية وموسيقى «جورج بيزيه» الخالدة، وبين الرواية الدرامية التي وضعها «بروسبر ميريميه» بأسلوبٍ جريء يصوّر «كارمن» رمزاً لقوة وشجاعة المرأة العصرية وقدراتها المتعددة.

يقام العرض تحت إشراف مصمم الرقصات «ديفيد غوتيريز»، ويُبرز علاقة المرء بالتقاليد، بأسلوبٍ تتلاقى فيه العاطفة الصادقة بالحركة المعاصرة والقصص المؤثرة. وسيعيش الجمهور أجواء ممتعة ومشوقة خلال هذا العرض الحافل بالموسيقى والشغف والصراع الوجدانيّ والحركات الراقصة.