الطاهر بن جلون يرسم السكينة في عالم مضطرب

يكشف الكاتب الطاهر بن جلون في المغرب عن إحدى مواهبه غير المعروفة للعامّة وهي الرسم.. فمن خلال لوحاته الملوّنة، يسعى أحد أكثر الروائيين الناطقين بالفرنسية انتشاراً في العالم للتعبير عن السكينة في عالم مضطرب.

ويعرض متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر في الرباط، حتى 30 يونيو الجاري، نحو 40 لوحة أكريليك للكاتب الفرنسي المغربي الحائز جائزة غونكور عام 1987 عن روايته «الليلة المقدسة».

يقول الطاهر بن جلون، إنه يشارك للمرة الأولى في هذا المتحف، والذي نُظّمت فيه معارض لفنانين من أمثال بيكاسو وفان غوخ ومونيه. ويؤكد أن لوحاته تعكس طباعه.. «طباع رجل سلام».