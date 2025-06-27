60 عملاً فنياً «كالشمس تظهر للعينين من بُعد» في كندا

افتتح معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية إلى كندا رئيس مجلس إدارة غرف دبي، معرض «كالشمس تظهر للعينين من بُعد»، الذي يُقام ضمن فعاليات جائزة البُردة، في متحف الآغا خان بمدينة تورنتو الكندية لأول مرة.

ويأتي هذا المعرض، الذي يستمر حتى 15 فبراير 2026، ثمرة للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في دولة الإمارات والمتحف، احتفاء بمرور عشرين عاماً على إطلاق الجائزة.

ويشكل المعرض محطة نوعية في مسيرة الجائزة، إذ يضم أكثر من 60 عملاً فنياً معاصراً من إبداعات الفائزين بجائزة البُردة، بالإضافة إلى عدد 2 من المقتنيات الخاصة بجائزة البدر.

تولت تنسيق المعرض ثلاث من خريجات برنامج «منحة البردة»، وهن: فاطمة المحمود، وسارة بن صفوان، وشيخة الزعابي، حيث قدّمن رؤية فنية معاصرة تعبر عن روح الجائزة وتطلعاتها المستقبلية.

ويرافق المعرض برنامج ثقافي غني، يتضمن ورش عمل متخصصة، ومحاضرات، وندوات في مجالات الخط العربي، الشعر، والزخرفة الإسلامية، إضافة إلى عروض تفاعلية، تهدف إلى تعميق تفاعل الجمهور مع عناصر الفن الإسلامي المعاصر.

وعلى هامش الافتتاح تم إطلاق كتاب «كالشمس تظهر للعينين من بُعد»، الذي يوثق المعرض، ويُبرز الأبعاد الفنية والفكرية لجائزة البُردة في سياق الاحتفاء بمرور عشرين عاماً على انطلاقتها، ويضم الكتاب مجموعة مقالات، شارك في إعدادها عدد من الخبراء في الفنون الإسلامية والمثقفين ومقتني الأعمال الفنية، الذين يقدمون تحليلات وتأملات معمّقة حول دور الجائزة في تمكين الفن الإسلامي المعاصر.

وفي كلمته خلال الافتتاح أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أن هذا الحدث يمثل محطة مهمة في مسيرة جائزة البُردة، وقال: «يمثل هذا المعرض خطوة استراتيجية نحو توسيع نطاق التعاون الثقافي بين دولة الإمارات وكندا.

ويجسد التزامنا الراسخ بتقديم الفنون الإسلامية في أطر معاصرة تعكس القيم الإنسانية المشتركة، وتدعم التواصل بين الثقافات. جائزة البُردة في عامها العشرين تواصل دورها منصة إماراتية عالمية تسعى لإعادة تقديم الفنون الإسلامية إلى العالم بلغة تواكب روح العصر». و

أضاف معاليه: «نعتز بأن تكون هذه النسخة من المعرض ثمرة شراكة رائدة مع متحف الآغا خان تعكس عمق الانفتاح الثقافي ودور الفن في بناء جسور التواصل الحضاري. ونتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائنا الدوليين لتمكين المبدعين من المساهمة في تشكيل مشهد ثقافي عالمي أكثر تنوعاً وتأثيراً».