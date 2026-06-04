فتح باب التقدم للمشاركة في «كورنيش»

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون فتح باب التقديم للمشاركة في الإصدار الثامن من كتاب القصص المصورة «كورنيش»، الذي يتيح منصة لفناني الكوميك والرسامين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي لعرض أعمالهم، واستكشاف أشكال متنوعة من السرد البصري والتجريب الفني.

ودعت المؤسسة الرسامين وفناني الكوميك ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق إلى تقديم مقترحات لقصص مصورة من ست صفحات، على أن يتم اختيار مجموعة من الأعمال لنشرها ضمن الإصدار الجديد، وسيشارك الفنانون المختارون في ملتقى يمتد ثلاثة أيام في الشارقة.

وأوضحت أن المقترحات يجب أن تتضمن قصة مصورة من ست صفحات بالضبط، مع إمكانية استخدام اللغة العربية أو الإنجليزية أو تقديم العمل من دون حوار، فيما يُترك للفنان اختيار الوسيط المناسب.

وأشارت إلى أن الفنانين يحتفظون بكامل حقوق الطباعة والنشر الخاصة بأعمالهم، مع منحها حقوق النشر الأولية ضمن الكتاب، لافتة إلى أن الإصدار الثامن سيُطلق خلال «نقطة لقاء 2026»، المعرض السنوي للكتاب الفني.ويستمر استقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الشارقة للفنون حتى يوم 30 يونيو الجاري.