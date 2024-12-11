«الثقافة» تعزز علاقات التعاون مع اللجنة الوطنية للثقافة والفنون الفلبينية

وقعت وزارة الثقافة مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للثقافة والفنون لدى جمهورية الفلبين.

وتخدم المذكرة إثراء الحوار الثقافي والحفاظ على الهوية الوطنية، وتوسعة نطاق المعرفة المتبادلة، والفهم الكامل لثقافة كلا البلدين، والتركيز على دور الحوار الثقافي في المحافظة على الهوية الوطنية وتدعيم العلاقات المشتركة في مختلف المجالات والملفات الثقافية.

وتنص المذكرة على تبادل المعلومات الثقافية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ ودراسة الثقافة، واللغة، والأدب، والفنون، والتراث في كلا البلدين، والتعاون بين مؤسسات الأرشيف.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة: «تربط دولة الإمارات علاقات متينة مع جمهورية الفلبين وهي روابط تاريخية وثيقة تدعمها التفاهمات المتبادلة التي تمتد إلى عقود، وتظهر الجهود المشتركة التي تخدم تعزيز القيم الإنسانية، والتنوع الثقافي بين كلا البلدين».

وتابع معاليه: «تخدم هذه المذكرة تعزيز الملفات الثقافية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين على مختلف الصعد، حيث تستضيف الإمارات جالية فلبينية فاعلة تشاركنا ثقافتها وتراثها الغني، واحتضان هذا التنوع يسهم بالارتقاء في العلاقات الثنائية.