مكتبة محمد بن راشد: برنامج ثقافي يدعم عام الأسرة

في إطار دعمها لمستهدفات «عام الأسرة»، أعلنت مكتبة محمد بن راشد عن تنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية والمعرفية والفنية والمجتمعية خلال يونيو الجاري، ضمن برنامج متنوع يعكس رؤيتها في ترسيخ الثقافة والمعرفة والإبداع، وتعزيز دور المكتبة منصة حيوية تجمع مختلف فئات المجتمع.

أرشيفية المكتبة تحتضن جلسات لدعم الأطفال وتنمية مهاراتهم

وتوفر تجارب نوعية تسهم في تعزيز الروابط الأسرية وإثراء المشهد الثقافي في دولة الإمارات. ويتضمن البرنامج مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل التخصصية التي تتناول موضوعات معاصرة ومتنوعة، من بينها الذكاء الاصطناعي، وتنمية المهارات الشخصية، والتربية الأسرية، إلى جانب فعاليات أدبية وفنية ومبادرات مجتمعية تسلّط الضوء على أهمية المعرفة والفنون في بناء مجتمع أكثر وعياً وتفاعلاً.

وفي إطار اهتمامها بمواكبة التحولات التقنية، تنظم المكتبة جلسة معرفية بعنوان «الذكاء الاصطناعي... ببساطة»، تقدم فهماً مبسطاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية في الحياة اليومية والمهنية، ضمن سلسلة فعاليات مكتبة الأعمال، بما يسهم في تعزيز الثقافة الرقمية ونشر الوعي بالتقنيات الحديثة.

كما يشهد البرنامج تنظيم جلسة «إعادة بناء الثقة والصلابة النفسية» ضمن فعاليات «عام الأسرة»، والتي تركز على دعم الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتنمية مهاراتهم النفسية والاجتماعية، من خلال طرح مجموعة من المحاور المرتبطة بالهوية والتوازن الداخلي والمرونة النفسية.

ورشة مسرحية

وفي الجانب الفني، تستضيف المكتبة ورشة متخصصة في التمثيل المسرحي للمبتدئين، بالتعاون مع مسرح دبي الوطني ونخبة من الفنانين الإماراتيين، بهدف تعريف المشاركين بأساسيات الأداء المسرحي وتقنيات التعبير الصوتي والجسدي وبناء الشخصية، في خطوة تسهم في دعم المواهب الفنية وصقل المهارات الإبداعية لدى الشباب.

واحتفاءً باليوم العالمي للموسيقى، تنظم مكتبة محمد بن راشد فعالية استثنائية تحتفي بلغة الفن العالمية من خلال برنامج متنوع يجمع بين الإبداع والتفاعل المجتمعي.

حيث تفتح المجال أمام المواهب من مختلف الأعمار للمشاركة في تجربة تفاعلية مفتوحة، تتيح لهم إحضار آلاتهم والعزف أمام الجمهور في أجواء حية تثري روح التعبير الفني.

كما يشهد الحدث عروضاً مميزة تشمل العزف على الكمان والقيثارة والبيانو، يقدمها عدد من المواهب المبدعة، في أجواء فنية تعكس جمال الموسيقى وقدرتها على جمع المواهب والتعبير عن الإبداع.

«البوكر»

وتضم أجندة المكتبة خلال يونيو أمسية قرائية ونقاشاً أدبياً بعنوان «الإماراتيون في البوكر» حول الحضور الإماراتي في الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر»، بالتعاون مع صالون المنتدى، في إطار جهود المكتبة لدعم الحركة الأدبية الإماراتية وتعزيز الحوار الثقافي حول الرواية العربية المعاصرة.

وفي الجانب المجتمعي، تنظم المكتبة فعالية «مجتمع مستعد»، التي تهدف إلى نشر ثقافة الجاهزية وإدارة الأزمات والمخاطر عبر محطات توعوية وجلسات تفاعلية تتناول السلامة المنزلية، والإسعافات الأولية، وحماية الأسرة، والصحة النفسية، بما يعزز الوعي المجتمعي بأهمية الاستعداد والتعامل مع الحالات الطارئة.

وفي إطار حرص مكتبة محمد بن راشد على دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز الوعي البيئي، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المتعلقة بموسم شجرة الشعلة، تطلق المكتبة حملة تفاعلية بعنوان «بكلماتكم تزهر شجرة الشعلة»، بهدف تعزيز روح المشاركة المجتمعية وإشراك الأطفال وأولياء الأمور والموظفين وزوار المكتبة في التعبير عن قيمهم ورسائلهم الإيجابية تجاه المجتمع والبيئة.

وتواصل مكتبة محمد بن راشد من خلال برامجها وفعالياتها المتنوعة تعزيز حضورها الثقافي والمعرفي، عبر تقديم مبادرات نوعية تسهم في نشر المعرفة، ودعم الإبداع، وبناء جسور الحوار والتفاعل بين الثقافة والمجتمع.