جلسة تسرد «حكايات النساء في الأدب الإماراتي والبولندي»

قدّمت الكاتبة والناقدة الإماراتية د. هند المشموم، والكاتبة البولندية غرازينا بليبانيك، مقاربات نقدية حيّة حول تحوّلات صورة المرأة في الأدب، بين الماضي والحاضر وأسئلة الهوية والكتابة والتمثيل السردي، وذلك خلال جلسة حوارية ضمن برنامج الشارقة ضيف شرف الدورة الخامسة من معرض وارسو الدولي للكتاب.

وناقشت الجلسة التي جاءت بعنوان «حكايات النساء في الأدب الإماراتي والبولندي»، وأدارتها الدكتورة بلانكا دزوجاي، صورة المرأة بوصفها ذاتاً فاعلة داخل النص الأدبي في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وبولندا، بعيداً عن اختزالها في دورها الاجتماعي التقليدي أو بوصفها موضوعاً للسرد فقط، متتبعة التحولات الفكرية والجمالية التي رافقت حضورها في التجربتين الأدبيتين.

وأكدت د. هند المشموم رفضها تصنيف الأدب وفق ثنائية «الكتابة النسوية» و«الكتابة الذكورية»، معتبرة أن الأدب يبقى أدباً في جوهره، وأن القلم لا يُعرَّف بجنس صاحبه بقدر ما يُعرَّف بما يطرحه من أسئلة وما يفتحه من أفق إنساني وجمالي.

وأشارت إلى أن الكاتبة الإماراتية خاضت تحولات لافتة في موضوعاتها وأساليبها؛ فبعد أن انشغلت في مراحل سابقة بأسئلة الذات ومحاولة التعبير عن حضورها داخل المجتمع، أصبحت اليوم أكثر انفتاحاً على القضايا المعاصرة والهموم المجتمعية الواسعة.

من جانبها، رأت غرازينا بليبانيك أن القاسم المشترك الحقيقي بين الكتّاب لا يتمثل في النوع الاجتماعي بقدر ما يتمثل في الأدب نفسه، مشيرة إلى اهتمامها بالحكايات الإماراتية، لما تكشفه من طرق تفكير وأساليب سرد، وما تفتحه من إمكانات للإلهام والتبادل الثقافي. كما تناولت التحولات التي شهدتها الكتابة النسائية في أوروبا وبولندا.