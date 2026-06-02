33 ورشة تفاعلية في دبي تحتفي بـ«شجرة الشعلة» خلال يونيو

انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتكثيف زراعة شجرة الشعلة في الشوارع والمنازل والمساحات الترفيهية والحدائق العامة في الإمارة، تحتفي هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بهذه الشجرة، عبر مشروعها «مدارس الحياة»، الذي تواصل من خلاله إثراء المشهد الثقافي المحلي، وتمكين النشء والكبار من اكتساب مهارات ثقافية وحياتية جديدة، ضمن بيئة تعليمية وتفاعلية مبتكرة.

وستقدم أندية مشروع «مدارس الحياة»، الذي يدعم استراتيجية جودة الحياة في دبي، خلال يونيو برنامجاً متنوعاً يضم نحو 33 ورشة وجلسة إبداعية مستلهمة من «شجرة الشعلة»، المعروفة بأغصانها الوارفة وأوراقها الخضراء وأزهارها البرتقالية، ما يتيح للجمهور فرصة استكشاف آفاق جديدة من التعبير الفني والتفاعل المجتمعي.

وهو ما ينسجم مع التزامات الهيئة الرامية إلى توفير منصة محفزة، تسهم في تنمية مهارات أفراد المجتمع، وتعزيز التفكير الإيجابي لديهم، وترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة، بوصفها مساحات حيوية للتعلم وتبادل الخبرات.

وخلال الشهر الحالي، تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم سلسلة من الورش المبتكرة، ومن بينها «ازرع شجرة الشعلة» التي تنظمها «دبي للثقافة»، بالتعاون مع بلدية دبي، بهدف تسليط الضوء على أهمية الاستدامة والعناية بالبيئة، من خلال تجربة زراعية تفاعلية.

كما ستعقد المكتبة ورشة «فن القهوة المقطرة»، ويقدمها خبراء من محمصة ريلام، وخلالها سيتعرف المشاركون إلى أساسيات تحضير القهوة المقطرة، وأساليب إعدادها وتذوقها ضمن تجربة تجمع بين الحرفة والذائقة، وسيكتشف رواد ورشة «صناعة القصص المصورة»، يقدمها خبراء «كردون»، أساسيات السرد البصري وبناء الشخصيات والحوارات في القصص المصورة.

فيما تحتضن مكتبة الراشدية ورشة «لعبة بالفخار»، التي تقدمها (L’Atelier)، وستتيح لزوار المكتبة إمكانية تعلم تقنيات تصميم ألعاب مستوحاة من أجواء الصيف باستخدام الفخار، بينما تركز ورشة «صناعة المبخرة» التي ينظمها (HJK Designs)، على طرق ابتكار مبخرات يدوية بطابع فني معاصر.

وفي إطار أنشطة نادي الصحة والتغذية، سيقدم خبراء «مامي يامي» ورشة «سلطات الصيف» في مكتبة حتا العامة، وكذلك ورشة «تزيين الكب كيك» في مركز الجليلة لثقافة الطفل المستلهمة من ألوان «شجرة الشعلة».

وسيشهد المركز أيضاً تنظيم ورشة «الفوالة الإماراتية»، التي ستقدمها علياء آل علي، بهدف تعريف الأطفال إلى مكونات الضيافة الإماراتية التقليدية، وما تحمله من دلالات ثقافية واجتماعية، تعكس قيم الكرم والأصالة الإماراتية.

في حين ستتضمن أجندة «نادي الفن» ورشة «فن لف الورق» التي ستقدمها «ستربس آند كيرلز» في مكتبة المنخول العامة، وستوفر للمشاركين فرصة تصميم أعمال فنية متنوعة باستخدام تقنيات لف الورق المستوحاة من الطبيعة والزخارف الملونة، بينما ستشهد مكتبة الصفا للفنون والتصميم تنظيم باقة من الورش الإبداعية، ومن أبرزها ورشة «لوحة شجرة الشعلة»، التي تفتح أمام رواد المكتبة المجال لاستكشاف تقنيات الرسم بالأكريليك.