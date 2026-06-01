مساحة التواصل رقم 700.. شكراً لكم

الكتابة فعل ذو اتجاهين، ولم يسبق لكلمة أن استمرت دون قارئ متفاعل أو عقل متدبّر.لقد كانت شراكة «هيبا» مع صحيفة «البيان» في هذه الزاوية من أهم المشاريع التثقيفية التوعوية، التي عززت الوعي لدى المصورين والراغبين في حمل لقب «مصور».

اليوم نصل مع جمهور المصورين والقراء والمهتمين والمتابعين لمقالنا رقم 700 في زاوية فوتوغرافيا، نحتفل بكم ومعكم بهذا الإنجاز المسجل باسمكم، فمن دون «نجاح معادلة الاتصال» لم نكن لنستمر حتى الآن.

على مدار 700 أسبوع عرفتم الكثير عن «هيبا»، وتفاعلتم مع مجتمعها، وشاركتم في أنشطتها وفعالياتها، وكانت لكم تجارب مهمة مع الفرص التي تقدمها.

كثيرون منكم ذاقوا طعم الفوز للمرة الأولى وقرروا احتراف عالم العدسة المستديرة، ومنكم من استدرك أن «هيبا» تليق ببعض الأصدقاء والزملاء فقام بدعوتهم، وبالفعل وجدوا فيها ما يريدونه. بحسب آرائكم، لقد أحدثنا فارقاً كبيراً في صناعة الوعي البصري لدى مجتمعات المصورين، فقد طرحت الزاوية مئات القضايا والمواقف والمستجدات والتطورات، وعرضت تجارب نجاح وقصص كفاح تحوي الكثير من العِبَر والفوائد والمعرفة.

من النتائج المحفزة أن تصبح زاويتنا ضيفاً أسبوعياً دائماً على عشرات المنصات الرقمية والصفحات الفوتوغرافية والمواقع الثقافية، وتصلنا إشادات من مختلف أطياف المجتمع الفني، تهنئنا بنجاحنا في بناء قاعدة معرفية وتثقيفية فارقة لدى الآلاف من المصورين المبدعين الجادّين في الكسب المعرفي.

واستجابة لمئات الرسائل والاقتراحات والاستفسارات التي طَلَبَت جمع المقالات في مكان واحد لتعزيز الاستفادة، يسعدنا إخباركم بأن مشروع الوعاء المعرفي الزاخر بروائع هذه الزاوية سيرى النور قريباً بقالب وأسلوب محببين لكم، ونرجو أن نكون دوماً صوتاً مسموعاً، يحمل أفكاركم وتطلّعاتكم للمستقبل.

