عجمان للصورة.. مساحةٌ جديدة للجَمَال

سعدنا كثيراً برؤية واهتمام المسؤولين في المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، وتوجّههم لافتتاح مساحة جديدة من الجَمَاليات البصرية الخاصة بالإمارة، وذلك بتنظيم جائزة تصوير متكاملة بالتعاون مع «هيبا»، وقد كان بالفعل.

ففي الأسبوع الماضي، كَرَّمت جائزة عجمان للتصوير، التي نظّمها المكتب الإعلامي لحكومة عجمان بالتعاون مع «هيبا»، الفائزين بدورتها الأولى، في حفلٍ شَهِدَه الدكتور جمال محمد الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، ومحمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، إلى جانب نخبة من المصورين والمهتمين.

أحمد الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، قال إن «جائزة عجمان للتصوير» تأتي في إطار حرص المكتب الإعلامي لحكومة عجمان على دعم الحِراك الفنيّ والبصريّ، وتشجيع المبدعين على توثيق المشهد الحضاري والثقافي والإنساني للإمارة بعدساتٍ تعكس جَمَال المكان وروح المجتمع.

وقالت نجلا لوتاه، نائب رئيس اللجنة المُنظّمة للجائزة، إن الجائزة جاءت لتروي حكاية عجمان بعدسات المبدعين، وتوثّق جَمَال الإمارة وتفاصيلها الإنسانية والعمرانية والثقافية بصورة تنبض بالحياة.

وأضافت إن الجائزة استقبلت أكثر من 1000 صورة ضمن محورين رئيسين هما «المحور العام» و«محور القصة المصورة»، مُشيرةً إلى أن الجائزة رافقتها ورش تدريبية شارك فيها نحو 200 شخص، بهدف دعم المواهب وتنمية المهارات الفنية والميدانية لدى المشاركين.

وفي ختام الحفل، سَلّم أحمد الكعبي دروع التكريم للفائزين بالجائزة، حيث فاز «أنتوني أوستريا» بالمركز الأول في المحور العام، فيما نال المركز الثاني «فالاسي شاهول حميد»، وحصل «محمد حسن عادل الجنابي» على المركز الثالث. وفي محور القصة المصورة، فاز «لال نالاث» بالمركز الأول، فيما جاءت «نيليما آزاد» في المركز الثاني، وحلّ «أنيش أشوك» في المركز الثالث.

كما تم تكريم جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، تقديراً لشراكتها ودورها الجوهري في دعم المشهد الفني والبصري، وتعزيز ثقافة التصوير والإبداع في المجتمع.



هيبا.. الداعمُ الفنيّ المؤسسيّ للعديد من مبادرات الإبداع الوطنية

