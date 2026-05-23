ورشة عصف ذهني لسفراء المعرفة في حكومة دبي

نظمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عصف ذهني لسفراء المعرفة في الجهات الحكومية في دبي، بهدف مناقشة المحاور الاستراتيجية الرئيسية للدورة الحادية عشرة من قمة المعرفة (قمة المعرفة 2026)، التي ستُقام تحت شعار «المعرفة: تخطي الأزمات في عالم متغير» يومي 17 و18 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وحضر الورشة سفراء المعرفة من مجموعة من الجهات الحكومية في إمارة دبي، ومن بينها: شرطة دبي، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، المجلس الأعلى للطاقة، مؤسسة دبي للمرأة، مالية دبي، أوقاف دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، هيئة الصحة، دائرة دبي للأراضي والأملاك، هيئة دبي للطيران المدني. وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة:

«تعكس هذه الورشة التزام المؤسسة بترسيخ منظومة معرفية متكاملة تعزز جاهزية المؤسسات الحكومية لمواجهة التحوُلات العالمية المتسارعة».

وقال الدكتور هاني تركي، رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «يأتي هذا اللقاء ليؤكد أهمية العمل المشترك وتعزيز التعلم المتبادل بين الجهات الحكومية والشركاء». وناقشت الورشة أبرز المحاور المُعدة لقمة المعرفة 2026، ومنها: الذكاء الاصطناعي وكيفية إعادة تشكيله للمشهد المستقبلي وتسخير التقنيات الناشئة في التحول التكنولوجي على صعيد التعليم والاقتصاد والحوكمة.