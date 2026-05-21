مكتبة محمد بن راشد تنظم أول ورشة عمل توعوية حول «أرشيف دبي»

نظّمت مكتبة محمد بن راشد أول ورشة توعوية خاصة بالمرحلة التجريبية لمشروع «أرشيف دبي»، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية الخمس المختارة في إمارة دبي ضمن المرحلة التجريبية للمشروع، وذلك في خطوة جديدة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تحفظ الذاكرة المؤسسية للإمارة، وتعزز استدامة المعرفة الحكومية ضمن إطار موحد يجمع الجهات الحكومية وشبه الحكومية تحت مظلة واحدة.

وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، خلال كلمته في الورشة، أن مشروع «أرشيف دبي» يمثل مشروعاً وطنياً استراتيجياً يجسد رؤية دبي في تطوير منظومة حكومية متقدمة لإدارة الوثائق والمعرفة، وتعزيز استدامة الذاكرة المؤسسية للإمارة، مشيراً إلى أن المشروع يعكس توجهات دبي في تبني أفضل الممارسات العالمية في التحول الرقمي والحوكمة الذكية.

وأوضح أن اللقاء يأتي تأكيداً لأهمية التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية المشاركة، باعتبارهما ركيزة أساسية لنجاح المرحلة التجريبية للمشروع، وتحقيق مستهدفاته في بناء منظومة أرشيفية رقمية متكاملة تدعم كفاءة العمل الحكومي وتسهم في تطوير آليات حفظ الوثائق وإدارتها.

وأضاف أن «أرشيف دبي» يشكل مشروعاً ريادياً يسهم في حفظ تاريخ دبي وإرثها المؤسسي، وتحويل الوثائق والمعلومات إلى مورد استراتيجي يدعم صناعة القرار ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، إلى جانب تعزيز قدرات التخطيط واستشراف المستقبل. وأشار إلى أن نجاح المشروع يعتمد على مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات المشاركة، إضافة إلى دور فرق العمل الفنية والتشغيلية في تطوير نموذج مؤسسي متكامل يعكس مكانة دبي وريادتها في إدارة المعرفة الحكومية.

وهدفت الورشة إلى تعريف الجهات المشاركة بالإطار التشريعي والتنظيمي للمشروع، وآليات إدارة الوثائق والأرشفة الرقمية، ودورة حياة الوثيقة، وخطط التصنيف والحفظ، وضوابط وإجراءات الإتلاف، إضافة إلى استعراض آليات التكامل والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية ومنظومة «أرشيف دبي»، ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الأرشفة والبحث والوصول إلى المعلومات.

كما تناولت الورشة كذلك آليات عمل المشروع الهادفة إلى تعزيز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية عبر منظومة موحدة، تحفظ الوثائق وتديرها وفق أعلى المعايير، بما يسهم في حماية الذاكرة المؤسسية وضمان استدامة المعرفة وسهولة الوصول إليها ضمن بيئة رقمية مترابطة.

وتضمنت الورشة نقاشات موسعة بين ممثلي الجهات الحكومية حول آليات التكامل الرقمي وتوحيد الممارسات الأرشيفية، إلى جانب استعراض أبرز التحديات والاحتياجات المرتبطة بإدارة الوثائق وحفظها للأجيال القادمة.

يذكر أن مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أعلنت - مؤخراً - عن إطلاق المشروع الوطني «أرشيف دبي»، باعتباره مشروعاً ريادياً يهدف إلى بناء منظومة متقدمة لإدارة الوثائق والأصول المعرفية، بما يعزز استدامة الذاكرة المؤسسية للإمارة، ويدعم كفاءة العمل الحكومي والتحول الرقمي وإدارة المعرفة، وذلك في خطوة استراتيجية تعكس رؤية إمارة دبي في صون تاريخها وتراثها الوطني وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

ويهدف «أرشيف دبي» إلى إحداث تحول جذري في منظومة إدارة الوثائق الحكومية وشبه الحكومية، عبر بناء بنية أرشيفية رقمية متكاملة، إلى جانب توحيد سياسات الأرشفة ومعايير إدارة الوثائق، وتطوير مرجعية حكومية متخصصة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن رفع كفاءة العمل الحكومي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحويل الوثائق والمعلومات إلى مورد استراتيجي داعم لصناعة القرار واستشراف المستقبل.