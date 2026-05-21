«دبي أوبرا» تحتضن «المايسترو» لطارق العلي

شهدت «دبي أوبرا» عرضين لليلتين متتاليتين لمسرحية «المايسترو» للفنان طارق العلي، حيث حضرها أكثر من 3 آلاف متفرج.

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي غنائي، وتكشف صراع الطمع والخيانة بين «مطشر»، وزوجته، على إرث العائلة، إلا أن المفاجآت والمفارقات تقلب الأحداث في عرض ممتع مليء بالمواقف الطريفة.

المسرحية من بطولة الفنان الدكتور طارق العلي، وبمشاركة نخبة من نجوم المسرح الخليجي، وهم شعبان عباس «شعبولا»، وإسماعيل سرور، وخالد بوصخر، وهو مخرج المسرحية، ونورا بالألف، ونسرين سروري، وسعيد الملا، ومحمد الوزير، وسعود المطيري، وسلطان العلي، وبدر الرشدان.

وقال طارق العلي إنه يتعامل مع مسرحية «المايسترو» تماماً كما يتعامل المايسترو مع فرقته، فيتحكم بإيقاع العرض، ويوزع الطاقة بين الممثلين، لتقديم تجربة مسرحية متكاملة، تمس الجمهور، وتثير الضحك والتفاعل.

وأكد المستشار عبدالرحمن الطنيجي، مؤسس شركة القيصر للفعاليات، أهمية النجاح الذي حققته المسرحية، موضحاً أن جمهور دبي والإمارات على تنوع ثقافاته يقدر كل عمل جيد، ولهذا يهتم الجميع بإثبات حضورهم فيها وتحقيق النجاح لدى جمهورها.