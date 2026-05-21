برامج متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي في عيد الأضحى.. ثقافة وترفيه وإبداع

برنامج ثري بالسياقات الثقافية والإبداعية، ينظمه متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي خلال عيد الأضحى، يجمع بين الأصالة والإبداع، من خلال ورش عمل تفاعلية وتجارب إبداعية مستلهمة من جوهر الطبيعة وعمق التقاليد الثقافية.

ومن بينها ورشة تزيين «بسكويت» العيد، إذ يستقبل مقهى «نيزك» الأطفال وعائلاتهم في تجربة إبداعية مخصصة لتزيين البسكويت، حيث تتحول إلى لوحات فنية تجسد أجواء العيد بأشكال مستوحاة من جمال الطبيعة. ويأتي هذا النشاط ليضفي لمسة من البهجة والمرح على احتفالات العيد، متيحاً للصغار فرصة تكوين ذكريات لا تُنسى رفقة عائلاتهم، وذلك في الفترة من 25 إلى 31 مايو.

ومن بين الورش والبرامج الأخرى، ورشة نسج سعف النخيل (الخوص)، التي تتضمن «نسج سعف النخيل (الخوص)» موفرة فرصة ليتعلم المشاركون فنون تحويل المواد الطبيعية إلى قطع فنية وعملية. وتجمع هذه التجربة بين عبق التراث وقيم الاستدامة في رحلة إبداعية تمنح الزوار فرصة اكتساب مهارات يدوية أصيلة بأسلوب ممتع وبسيط، وذلك في الفترة من 28 إلى 31 مايو، ضمن البهو الرئيسي وركن الفضول. وهناك أيضاً نقوش الحناء، حيث تتلاقى تقاليد العيد مع جماليات الطبيعة في تجربة «نقوش الحناء»، وتتزين الأيدي برسومات مستلهمة من عناصر تحاكي سحر الطبية، إضافة إلى ورشة فن فسيفساء الطبيعة التي تمنح المشاركين فرصة لتجسيد غنى البيئة الطبيعية في أعمال فنية متفردة، عبر دمج الألوان والملامح والأنماط المستلهمة من جوهر الطبيعة. وتتيح هذه التجربة الإبداعية التعامل مع خامات متنوعة لصياغة لوحات فسيفسائية تعكس دقة التفاصيل، وورشة «تلبيد الأوراق بالإبر»، وتقام أيضاً فعالية بعنوان «اصنع معرضك المصغّر»، وجولات معمارية مصغّرة تستكشف فيها الرؤية المعمارية للمتحف من خلال جولة إرشادية تأخذكم خلف كواليس التصميم.

تعرّفوا إلى كيفية تصميم كل مساحة بعناية لتروي قصة، وتعزز تجربة الزوار، وتنسجم مع البيئة الطبيعية المحيطة، علاوة على جولة الاكتشاف للأطفال التي توفر عالماً مليئاً بالدهشة مع جولة الاكتشاف للأطفال. صُممت هذه التجربة الإرشادية الممتعة للمستكشفين الصغار من عمر 6 إلى 12 سنة، حيث تنبض الطبيعة بالحياة من خلال القصص والأنشطة والتجارب التفاعلية.