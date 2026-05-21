مكتبة محمد بن راشد تبحث توظيف الذكاء الرقمي في خدمة الإنسان

استضافت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع نادري روتاري الوصل، الجلسة الثالثة من سلسلة «إدارة المال» بعنوان «التقنية في خدمتك لا ضدّك»، والتي قدمها الدكتور أليسيو فاشيا، وسط حضور لافت من المهتمين بالتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي.

وتناولت الجلسة أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة بصورة عملية وذكية لخدمة الإنسان، بما يسهم في تبسيط تفاصيل الحياة اليومية وتحسين جودة الأداء والإنتاجية على المستويين الشخصي والمهني، إلى جانب تمكين الأفراد من الاستفادة المثلى من الأدوات الرقمية والتطبيقات الذكية في إدارة الوقت وتنظيم الأعمال واتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية اعتماداً على البيانات والتحليلات الحديثة.

واستعرضت الجلسة مجموعة من الحلول والمنصات الرقمية المعاصرة، إضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت تشكل جزءاً محورياً في مختلف جوانب الحياة اليومية، مع التركيز على كيفية توجيه التكنولوجيا لتكون أداة داعمة للإبداع والابتكار وتحقيق التوازن في الحياة العملية، بدلاً من أن تتحول إلى مصدر للتشتت أو استنزاف الوقت.

كما ناقشت عدداً من المحاور المتعلقة بالعلاقة المتغيرة بين الإنسان والتكنولوجيا، وآليات الاستفادة من الحلول الرقمية بطريقة مبسطة وفعّالة، فضلاً عن أهمية تطوير المهارات الرقمية لمواكبة التحولات التقنية المتسارعة وتعزيز الجاهزية لمتطلبات المستقبل.

وشهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً من الحضور من خلال النقاشات والأسئلة التي تناولت مستقبل التكنولوجيا وأثرها في تطوير أساليب العمل والحياة، حيث أكد المشاركون أهمية هذه اللقاءات المعرفية في رفع مستوى الوعي الرقمي وتنمية المهارات التقنية لدى مختلف فئات المجتمع.

وتأتي هذه الجلسة ضمن جهود مكتبة محمد بن راشد في تقديم برامج معرفية وتثقيفية متخصصة تواكب التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتعزز الثقافة الرقمية والمالية، انسجاماً مع رؤيتها في ترسيخ مكانتها مركزاً معرفياً وثقافياً رائداً يحتضن المبادرات الفكرية والتعليمية ويدعم التعلم المستمر وبناء مجتمع معرفي مبتكر ومستدام.