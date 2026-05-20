مؤسسات عربية وأوروبية تتعاون لإنتاج ثقافي وفني مشترك

على هامش فعاليات مهرجان مختبر الموسيقى الإبداعية في نسخته الثالثة ببرلين، وقّعت 5 مؤسسات ثقافية وحقوقية وإعلامية عربية وأوروبية، مذكرة تفاهم تؤسس لشراكة متعددة المحاور، تجمع بين الإنتاج الثقافي المشترك وتبادل الفرص ودعم المجتمعات العربية في أوروبا وسوريا.

جرى التوقيع في مسرح ديلفي التاريخي في برلين الأسبوع الماضي، ووقّع المذكرة ممثلون عن المؤسسات المشاركة: الفنان السوري فارس الحلو بصفته مؤسساً مشاركاً لكلٍّ من البستان للثقافة والفنون في دمشق، ومؤسسة ناجون ومقرها فرنسا، والمخرج غسان حماش مؤسس مؤسسة برزخ في برلين، والمديرة التنفيذية لمنظمة بادي هيلنا كوتكوفا في براغ، وجميل نهرا مؤسس ومدير كتالونيا بالعربي في برشلونة.

تنطوي الشراكة على ثلاثة محاور رئيسية: إنتاج ثقافي وفني مشترك يستفيد من البنية الثقافية والشبكات التي تمتلكها المؤسسات المشاركة عبر دمشق وبرلين وبراغ وباريس وبرشلونة، وتبادل فرص بين الفنانين والمبدعين العرب في أوروبا ونظرائهم داخل سوريا في مرحلة إعادة البناء، ودعم مجتمعي يستهدف الفئات الأكثر هشاشة من ضحايا الحرب والمهاجرين والمجتمعات العربية في المهجر.

وتأتي هذه المذكرة في لحظة تجد فيها المؤسسات الثقافية العربية في أوروبا نفسها أمام تحدٍ مزدوج: الحفاظ على الذاكرة الثقافية في المهجر، والمساهمة في إعادة تفعيلها داخل سوريا.

وقال الفنان السوري فارس الحلو، المؤسس المشارك لكلٍّ من مؤسسة البستان ومؤسسة ناجون: «إن الثقافة ليست ترفاً يمكن تأجيله إلى ما بعد الحروب، بل هي جزء من إعادة بناء الإنسان نفسه»، مضيفاً أن الهدف يتمثل في إعادة وصل ما انقطع بين السوريين في الداخل والخارج، وبين الذاكرة الثقافية السورية والمساحات التي احتضنتها في المنفى خلال السنوات الماضية.