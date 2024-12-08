«الفجيرة الثقافية» و«غبشة الإماراتية» تكرمان مبدعين مغاربة

كرمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع مؤسسة غبشة الإماراتية، أربعة مثقفين وفنانين مغاربة بدرع «الاستدامة الثقافية 2024»، تقديراً لجهودهم البارزة في خدمة الثقافة العربية، ودورهم المتواصل في دعم ورعاية المواهب في المملكة المغربية. جاء ذلك خلال الملتقى التكريمي الذي انعقد في المعهد العالي للفن المسرحي بالرباط، بحضور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس مؤسسة غبشة.

وشمل التكريم، الذي يأتي في إطار مبادرة «سفراء زايد الدولية» الرامية إلى دعم الإبداع العربي والاحتفاء برواد الثقافة العربية، كلاً من الفنانة لطيفة أحرار، مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ولطيفة مفتقر، مديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالنيابة، والمسرحي الدكتور طارق الربح، المدير المساعد في المعهد العالي للفن المسرحي، والشاعرة خديجة لعبيد، رئيسة المنتدى الوطني للتراث الحساني بالمغرب.