جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القوائم الطويلة لدورتها الـ19



أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية عن القوائم الطويلة المؤهلة للجائزة في دورتها الـ 19 لفروع «الآداب»، و«المؤلف الشاب»، و«أدب الطفل والناشئة»، و«تحقيق المخطوطات».

واستقبلت الجائزة أكثر من 4 آلاف ترشيح، من 75 دولة، منها 20 دولة عربية و55 أجنبية.

وضمت القائمة الطويلة لفرع «الآداب» 12 عنواناً: «أتحدث باسمك ككمان» لأحمد الشهاوي من مصر، «أبو الهول» لأحمد مراد من مصر، «عهد دميانة» لأسامة الشاذلي من مصر، «لسان الدين ابن الخطيب ذو القبرين أو خريف غرناطة» للبشير الدامون من المغرب، «الباشادور» لحسن أوريد من المغرب، «الحفائر.. حفرة الجبل» لخالد النمازي من السعودية، «ثم توليت للظل» لروضة الحاج من السودان، «ثلاثية أسفار مدينة الطين» لسعود السنعوسي من الكويت، «ابن يمّا خرافة أندلسية» لطارق الشيباني من تونس، «الدكتور نازل» لطالب الرفاعي من الكويت، «هند أو أجمل امرأة في العالم» لهدى بركات من لبنان، و«رجل تتعقبه الغربان» ليوسف المحيميد من السعودية.

وضمت القائمة الطويلة لفرع «المؤلف الشاب» 12 عنواناً، وتضمنت: «الموضة: بين جدلية التقويض وفضاءات الأداء» لآلاء السعدي من العراق، «التوجيه الأسلوبي لاختلاف الروايات، شرح ديوان أبي تمام للتبريزي أنموذجاً» للزبير الأنصاري من مالي، «إبيستمولوجيا الاعتقاد الديني وأخلاقياته» للدكتور المهدي مستقيم من المغرب، «الآن بدأت حياتي» لسومر شحادة من سوريا، «القصة المؤطرة في الرواية السعودية» لشعبان النجادي من السعودية، «ربع الرز» لشيماء غنيم من مصر، «الرواية والحدود: من التقاطبية الثقافية إلى الفضاء الثقافي» لعبدالرزاق المصباحي من المغرب، «نقد الطب البديل: المغالطات المنطقية في الصحة» للدكتور عمر الحمادي من الإمارات، «شعرية القيم في السيرة الشعبية العربية، سيرة عنترة بن شداد» للدكتورة فتيحة غلام من المغرب، «الزرايب» لمحمد صاوي من مصر، «بيت القاضي: مسيرة قاسم بن يونس»، لمحمود طه من مصر، و«بلاغة الخطاب الفلسفي: نماذج تحليلية من كتابات محمد عابد الجابري»، للدكتور منير بورد من المغرب.

واشتملت القائمة الطويلة لفرع «أدب الطفل والناشئة» على 13 عنواناً، وتضمنت: «العفريت الأبيض» لأحمد قرني من مصر، «فريدة» لأحمد العباسي من مصر، «خيوط تربطنا» لإيمان اليوسف من الإمارات، «أميرة النيل» لإيوان زهير من مصر، «إليك يا معلمتي الحبيبة» لحصة المزروعي من الإمارات، «قصاصات» لرحيمة بلفار من الجزائر، «جحا ومارد الإبريق فوشان» لسمر براج من لبنان، «أنت لست قطا يا مبهور!» لشيخة الزيارة من قطر، «ميمونة وأفكارها المجنونة!» لشيرين سبانخ من الأردن، «طيف سبيبة» للطيفة لبصير من المغرب، «ملكة البالونات» للينة قطيشات من الأردن، «أبي الكناري الكبير» لمريم الزرعوني من الإمارات، و«ثعلب الديجيتال» لهجرة الصاوي من مصر.

وضمت القائمة الطويلة لفرع «تحقيق المخطوطات» 13 عنواناً، وتضمنت: «الجماهر في معرفة الجواهر» للدكتور طارق نازل من مصر، «ديوان ابن المستوفي الإربلي» للدكتور عبدالرازق حويزي من مصر، «الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة» للدكتور أحمد عبدالحميد من مصر، «سرائر العربية في شرح الوافية الحاجبية» لمصطفى أبو السعود من مصر، «جواهر الأخبار ومُلَح الأشعار» لنهى الحفناوي من مصر، «نزهة الأبصار والأسماع في أخبار ذوات القناع» للدكتور فرج الحوار من تونس، «شرح السبع المعلقات وإعرابها» للدكتور محمد العايد من السعودية، «أخبار النساء» لرشيد الخيون من العراق، «شرح القصائد المعلقات» لصالح الجسار من السعودية، «ثلاثية الحيوان، في نعته ومنافعه» للدكتورة فاطمة الأخضر من تونس، «مغازي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» لمحمد الطبراني من المغرب، «معجم المرأة» لغريد محمد من لبنان، و«مقدمة في ضبط المصطلح السينمائي في اللغة العربية» لناجي فوزي من مصر.