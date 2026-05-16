«مقتنيات دبي»: «ونَمْضِي» في فضاءات اللون والجمال

باقة نوعية فريدة من الروائع الفنية يشتمل عليها معرض «مقتنيات دبي» في «آرت دبي»، المقام تحت عنوان «ونَمْضِي»، وذلك في مدينة جميرا، خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو، بمشاركة أعمال فنية من أكثر من 20 مجموعة خاصة، إذ يضم المعرض أكثر من 30 عملاً فنياً من 20 مجموعة خاصة بارزة في دولة الإمارات، بما في ذلك مقتنيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومقتنيات سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، إلى جانب أكثر من عشرين مجموعة أخرى.

ومن أبرز الأعمال المعروضة أعمال لرواد الفن الحديث والمعاصر في المنطقة، من بينهم محمد أحمد إبراهيم وكمال إبراهيم إسحاق وليلى نسيب وإبراهيم الضاحك، وتشمل أعمالاً في التجريد والتصوير والتجارب الفنية المعاصرة.

ويجمع معرض «ونَمْضِي» فنانين من غرب آسيا وشمال أفريقيا وجنوب آسيا لاستكشاف كيفية تشكّل مفهوم الانتماء عبر الزمن.

ويطرح رؤى حول جماليات التلاقي من خلال الأبعاد المعمارية والاجتماعية والسياسية والشخصية والحياة الجماعية، عبر مسارات موضوعية متعددة تتناول كيفية بناء المجتمعات واستمرارها وقدرتها على المضي قدماً عبر الزمن.

كما تقدم «مقتنيات دبي في الحدث» برنامجاً من الفعاليات الثقافية المنسقة على مدار أربعة أيام يشمل جولات مع قيّمة المعرض جمانة عباس، وسلسلة من الجلسات الحوارية وزيارة إلى استوديو فني، بالإضافة إلى فرصة حصرية لزيارة مجموعة أ.ر.م القابضة الفنية في إتش ريزيدنس، بصفتها الراعي المؤسسي لمقتنيات دبي.

مكانة

وقالت منى فيصل القرق، رئيسة اللجنة الفنية لمقتنيات دبي والرئيس التنفيذي لقطاع المتاحف والتراث في هيئة الثقافة والفنون في دبي: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للثقافة، مدعومة بمنظومة متنامية تحتضن الفنانين والمؤسسات والممارسات الإبداعية.

ويستهل معرض «ونَمْضِي» أعماله بلوحات للفنانتين غازبية سري وزينب من مقتنيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخاصة.

وتستكشف هذه الأعمال تفاصيل الحياة الحضرية، وتؤكد أن مدناً مثل دبي تتشكل هويتها من خلال حياة سكانها وتجاربهم وانتمائهم إليها.

وتجسد «مقتنيات دبي» رؤية تهدف إلى سرد قصص الإمارة والمجتمعات التي تسهم في تشكيل هويتها.

ومن خلال هذه المبادرات، تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي تعزيز البنية التحتية التي تدعم تطور الممارسات الفنية وتوسع حضورها وتفاعلها مع جمهور أوسع».

وقالت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية لمجموعة آرت دبي: «يمنح برنامج مقتنيات دبي ضمن آرت دبي الجمهور فرصة استثنائية للاطلاع على أعمال من الفن الحديث والمعاصر في المنطقة، والتي تُعرض عادة ضمن مجموعات خاصة. ويعكس هذا العرض اهتمام مقتنيات دبي بإبراز ثراء المشهد الفني في المنطقة وتشابكاته الثقافية والإنسانية.

وإلى جانب معرض «ونَمْضِي»، يضم البرنامج سلسلة من اللقاءات والجلسات الحوارية التي تجمع نخبة من أبرز الأصوات في القطاع الثقافي، ونتطلع إلى استقبال الزوار خلال هذا الأسبوع الفني المميز».

تقدّم قيّمة المعرض جمانة عباس جولات يومية معمقة في أرجاء المعرض، كما ستتاح لمحبي الثقافة فرصة زيارة استوديو الفنان حازم حرب في دبي.