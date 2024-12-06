«المعجم التاريخي» يزين «شهر اللغة العربية» بموريتانيا



شهدت فعاليات «شهر اللغة العربية» الذي ينظمه «مجلس اللسان العربي بموريتانيا»، الذي انطلق في نوفمبر ويستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري في العاصمة الموريتانية نواكشوط ندوة ثقافية حملت عنوان «المعجم التاريخي للغة العربية.. منجز العصر وإسهام القطر»، سلطت الضوء على أهمية المعجم بوصفه واحداً من أبرز المشاريع التي تخدم اللغة العربية وتعزز مكانتها، تبعها عرض فيلم وثائقي يستعرض مسيرة المعجم ومراحل العمل عليه.

جاء افتتاح «شهر اللغة العربية» تحت إشراف الحسين أمدو، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الموريتانية، بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية وجمع من النخبة الثقافية والعلمية والسياسية والإعلامية في موريتانيا.

شارك في الندوة كل من الخليل النحوي، رئيس مجلس اللسان العربي بموريتانيا، والدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لاتحاد المجامع اللغوية والعلمية العربية، وأبو بكر سيلا، ممثل الهيئات العاملة من أجل التمكين للغة العربية، والأستاذ أبوه بلبلاه، مدير الدروس في المدرسة العليا للتعليم، ضيف هذه النسخة من «شهر اللغة العربية».

وأشاد الوزير الموريتاني بدور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تطوير عمل المجامع العربية والإنجاز الذي حققته الشارقة، المتمثل في إصدار «المعجم التاريخي للغة العربية» في 127 مجلداً، مشيراً إلى العناية التي يوليها رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد بن الشيخ الغزواني لتمكين اللغة العربية، داعياً إلى مضاعفة الجهود لمعالجة النقص الحاصل في محتواها الرقمي، مؤكداً أن اللغة العربية منارة الموريتانيين في الداخل، وسفارتهم في الخارج.