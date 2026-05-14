«الخزافين الصغار» في دبي.. طاقات خلاقة وآفاق رحبة

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» موسماً جديداً من برنامج «الخزافين الصغار»، الذي ينظمه مركز الجليلة لثقافة الطفل، بهدف تمكين الأطفال من اكتشاف مهاراتهم في فنون تشكيل الخزف، وتنمية قدراتهم الإبداعية، وهو ما ينسجم مع مسؤوليات الهيئة والتزاماتها الهادفة إلى إثراء المشهد الثقافي المحلي وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ويعد البرنامج، الذي يمتد على مدار أربعة أشهر، منصة مبتكرة تفتح آفاقاً جديدة أمام الأطفال وتمنحهم مساحة للتعبير عن مواهبهم وصقلها، إلى جانب توسيع معارفهم في القطاع الثقافي والفني المحلي، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المبدعين في مختلف مجالات الفنون.

ويستهدف البرنامج أطفالاً تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عاماً، ويتضمن سلسلة من الجلسات التفاعلية وورش العمل التدريبية الأسبوعية التي تُعقد كل يوم سبت بإشراف نخبة من المختصين، حيث تتيح للمشاركين فرصة استكشاف روائع الصلصال والسيراميك واستخداماتهما الفنية، واكتساب مهارات التعامل مع مادة الطين بوصفها وسيلة للتصميم والتعبير، إلى جانب التعرف إلى أسس النحت وتقنيات التشكيل المختلفة، ضمن أجواء تعليمية تطبيقية قائمة على التعلّم بالممارسة، تسهم في تنمية قدرات الصغار الإبداعية.

وأشارت أحلام البناي، مدير مركز الجليلة لثقافة الطفل، إلى أن برنامج «الخزافين الصغار» يجسد حرص «دبي للثقافة» على الاستثمار في الطاقات الإبداعية ودعمها، ويعكس جهودها في تصميم مبادرات نوعية تسهم في صقل مهارات الأطفال وتنمية حسهم الفني، وتعزيز روح العمل الجماعي لديهم.

وقالت: «يوفر البرنامج بيئة تعليمية ملهمة تتيح للأطفال استكشاف إمكاناتهم الفنية وتطوير مهاراتهم في فن الخزف من خلال تجربة متكاملة تجمع بين التعلّم والممارسة، وتمنحهم مساحة للتجريب والتعبير الحر، بما يعزز قدراتهم على الابتكار، إلى جانب تعريفهم بأهمية الفنون بوصفها وسيلة للتعبير والتواصل، وأداة فاعلة في بناء الشخصية وصقل المهارات الحياتية».

يذكر أن برنامج «الخزافين الصغار» سيختتم بتنظيم معرض فني متكامل في مركز الجليلة لثقافة الطفل، يتيح للأطفال المشاركين عرض أعمالهم أمام الجمهور، ما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويمنحهم مساحة للاحتفاء بإبداعاتهم، وهو ما يتماشى مع توجهات «دبي للثقافة» الرامية إلى دعم الناشئة وتحفيزهم على تطوير مشاريعهم ومواصلة مسيرتهم الفنية، والمساهمة في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية.